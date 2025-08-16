Χαμός στο Ατρόμητος – Λάτσιο με συρράξεις και αποβολές ποδοσφαιριστών

Ο Ατρόμητος αντιμετώπισε τη Λάτσιο σε φιλικό αγώνα στο Ριέτι, αλλά οι παίκτες των δύο ομάδων κατάφεραν να “χαλάσουν” την ατμόσφαιρα, με σκληρά μαρκαρίσματα και δύο επεισόδια μέσα σε λίγα λεπτά.

Το “μπάχαλο” ξεκίνησε μετά από ένα φάουλ του Γκεντουζί στον Ουεντραόγκο εκτός φάσης, με τον Κίνι να σπεύδει να υπερασπιστεί τον συμπαίκτη του και να προκαλεί την πρώτη σύρραξη μεταξύ των παικτών του Ατρομήτου και της Λάτσιο.

Ο χαμός συνεχίστηκε όμως και λίγο αργότερα και αφού είχαν προηγηθεί αρκετά ακόμη σκληρά μαρκαρίσματα, με τον Μανσούρ να κάνει νέο φάουλ στον Καστεγιάνος και τους ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων να πιάνονται ξανά στα χέρια.

Ακολούθησε νέο ξύλο στο δρόμο για τα αποδυτήρια, με τη φυσούνα να μετατρέπεται σε ρινγκ και το φιλικό παιχνίδι να αμαυρώνεται από τις ενέργειες των παικτών.

Βόκολος και Σάρι προσπάθησαν πάντως να ηρεμήσουν τους παίκτες τους.