Στουτγκάρδη – Μπάγερν Μονάχου 1-2: Κατέκτησαν το Super Cup Γερμανίας οι «Βαυαροί»

Κέιν και Ντίαζ χάρισαν τη νίκη και το τρόπαιο στην Μπάγερν Μονάχου
Ο Χάρι Κέιν με το τρόπαιο του Super Cup Γερμανίας
Ο Χάρι Κέιν με το τρόπαιο του Super Cup Γερμανίας / REUTERS/Heiko Becker

Η Μπάγερν Μονάχου ξεκίνησε με το… δεξί τη σεζόν στη Γερμανία, αφού κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο της νέας αγωνιστικής περιόδου, επικρατώντας με 2-1 της Στουτγκάρδης στο Super Cup.

Με τον Χάρι Κέιν να αρχίζει “ζεστός” και τη σεζόν 2025-26, ανοίγοντας το σκορ μόλις στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης και τον Λουίς Ντίαζ να βρίσκει επίσης δίχτυα στο ντεμπούτο του με την Μπάγερν Μονάχου, οι “Βαυαροί” έφθασαν πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό σκορ, στη νίκη επί της Στουτγκάρδης και την κατάκτηση του Super Cup Γερμανίας.

Η Σουηβοί μείωσαν στο τελικό 2-1 στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων και δεν “απείλησαν” ουσιαστικά την Μπάγερν Μονάχου, στη “μάχη” για το πρώτο τρόπαιο της σεζόν.

