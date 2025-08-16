Αθλητικά

Λούκα Ντόντσιτς: Γλίτωσε τα χειρότερα με κάκωση στο γόνατο

Καθησυχαστικές οι εξετάσεις του σούπερ σταρ των Λέικερς και της εθνικής Σλοβενίας
ο Λούκα Ντόντσιτς με τη φανέλα της Εθνικής Σλοβενίας (ΦΩΤΟ EPA
ο Λούκα Ντόντσιτς με τη φανέλα της Εθνικής Σλοβενίας (ΦΩΤΟ EPA/KIMIMASA MAYAMA)

Ο Λούκα Ντόντσιτς “πάγωσε” την εθνική Σλοβενίας, αλλά και τους Λος Άντζελες Λέικερς με τον τραυματισμό του στο φιλικό παιχνίδι με τη Λετονία, αλλά φαίνεται τελικά ότι απέφυγε τα χειρότερα.

Σύμφωνα με έγκυρο ρεπόρτερ του NBA, ο Λούκα Ντόντσιτς έχει μία απλή κάκωση στο γόνατο και ο τραυματισμός του δεν θεωρείται σοβαρός από τους γιατρούς της εθνικής Σλοβενίας, γεγονός που… καθησύχασε και τους οπαδούς των Λος Άντζελες Λέικερς.

Πιο συγκεκριμένα, ο Μαρκ Στέιν ανέφερε σε σχετική δημοσίευση τα εξής: “Ο Λούκα Ντόντσιτς διαγνώστηκε με κάκωση στο δεξί γόνατο, σύμφωνα με πηγές που είναι ενήμερες για την κατάσταση. Ωστόσο, ο τραυματισμός που υπέστη σήμερα με την εθνική ομάδα της Σλοβενίας δεν θεωρείται σοβαρός.”

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo