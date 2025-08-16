Λούκα Ντόντσιτς: Γλίτωσε τα χειρότερα με κάκωση στο γόνατο

Ο Λούκα Ντόντσιτς “πάγωσε” την εθνική Σλοβενίας, αλλά και τους Λος Άντζελες Λέικερς με τον τραυματισμό του στο φιλικό παιχνίδι με τη Λετονία, αλλά φαίνεται τελικά ότι απέφυγε τα χειρότερα.

Σύμφωνα με έγκυρο ρεπόρτερ του NBA, ο Λούκα Ντόντσιτς έχει μία απλή κάκωση στο γόνατο και ο τραυματισμός του δεν θεωρείται σοβαρός από τους γιατρούς της εθνικής Σλοβενίας, γεγονός που… καθησύχασε και τους οπαδούς των Λος Άντζελες Λέικερς.

Πιο συγκεκριμένα, ο Μαρκ Στέιν ανέφερε σε σχετική δημοσίευση τα εξής: “Ο Λούκα Ντόντσιτς διαγνώστηκε με κάκωση στο δεξί γόνατο, σύμφωνα με πηγές που είναι ενήμερες για την κατάσταση. Ωστόσο, ο τραυματισμός που υπέστη σήμερα με την εθνική ομάδα της Σλοβενίας δεν θεωρείται σοβαρός.”