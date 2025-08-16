Αθλητικά

Η σφαλιάρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στον Γιαννούλη Λαρεντζάκη έγινε «απειλή» από τον Εβάν Φουρνιέ

Το viral video σχολίασε ο συμπαίκτης του Λαρενζτάκη στον Ολυμπιακό
Ο Λαρεντζάκης με τον Αντετοκούνμπο
Ο Λαρεντζάκης με τον Αντετοκούνμπο / EUROKINISSI

Μία σφαλιάρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στον Γιαννούλη Λαρεντζάκη μετά το τέλος του φιλικού αγώνα της Εθνικής μπάσκετ της Ελλάδας κόντρα στο Μαυροβούνιο, φαίνεται ότι έδωσε… ιδέες στον Εβάν Φουρνιέ.

Ένα video από το φινάλε του αγώνα της Εθνικής μπάσκετ της Ελλάδας με το Μαυροβούνιο, δείχνει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να ρίχνει μία αρκετά δυνατή… αθλητική σφαλιάρα στον Γιαννούλη Λαρεντζάκη και ο Εβάν Φουρνιέ δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει πλάκα στον συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό.

“Αν δεν ακούς όσα σου λέω την επόμενη σεζόν, αυτό θα συμβεί”, έγραψε ο Γάλλος γκαρντ για τον Λαρεντζάκη, δημοσιεύοντας με τη σειρά του το σχετικό video στα social media.

@ifanili Το χτύπημα της κόμπρας! #f #fyp #μπεςφοργιουγαμω #giannisantetokounmpo ♬ πρωτότυπος ήχος – Songs In Life

Με τον Λαρεντζάκη φαίνεται ότι τα έχουν… βάλει Αντετοκούνμπο και Φουρνιέ.

