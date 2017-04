Εκτός ελέγχου η κατάσταση στα Σκόπια – Οπαδοί του Γκρούεφσκι μπούκαραν στη Βουλή [pics, vid]

Εθνικιστές διαδηλωτές, οπαδοί του Γκρούεφσκι εισέβαλαν στο κοινοβούλιο της ΠΓΔΜ, αφού οι βουλευτές του κυβερνώντος Σοσιαλδημοκρατικού κόμματος και των κομμάτων της αλβανικής μειονότητας εξέλεξαν, για πρώτη φορά, έναν Αλβανό πρόεδρο της Βουλής.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας είπε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί απ' έξω, εξοργισμένο από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, μπήκε στην κεντρική αίθουσα του κοινοβουλίου, στα Σκόπια. Η ηγέτης του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Ζόραν Ζάεφ γρονθοκοπήθηκε και τραυματίστηκε ελαφρά μετά την εισβολή των διαδηλωτών στην αίθουσα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τραυματίστηκαν 4 βουλευτές μεταξύ των οποίων και ο επικεφαλής του Σοσιαλδημοκρατικού κόμματος, Ζόραν Ζάεφ .

Police protecting entrance to Assembly building while SDSM is being held hostage in the conference room#Skopje #Macedonia #Coup pic.twitter.com/027kntx1Zq