Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Γάζα: Το σχέδιο του Ισραήλ πρέπει να έχει «συνέπειες» στις σχέσεις με την ΕΕ, δηλώνει ο Αντόνιο Κόστα

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κάλεσε το Ισραήλ να επανεξετάσει την απόφασή του να αναλάβει τον έλεγχο της Γάζας, κάνοντας λόγο για παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των συμφωνιών με την ΕΕ
Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα
Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα / Φωτογραφία αρχείου / REUTERS / Florence Lo

Η απόφαση του Ισραήλ να αναλάβει τον έλεγχο της πόλης της Γάζας «πρέπει να έχει συνέπειες στις σχέσεις ΕΕ-Ισραήλ», δήλωσε την Πέμπτη (08.08.2025) ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα. Όπως ανέφερε, το ζήτημα θα τεθεί προς αξιολόγηση από τα κράτη μέλη της ΕΕ, καλώντας παράλληλα την ισραηλινή κυβέρνηση να αναθεωρήσει την απόφασή της.

Ο Κόστα χαρακτήρισε την κατάσταση στη Γάζα «δραματική», υποστηρίζοντας ότι η πλήρης ανάληψη του ελέγχου από το Ισραήλ δεν θα κάνει τίποτα άλλο παρά να επιδεινώσει περαιτέρω την ανθρωπιστική κρίση.

«Η απόφαση αυτή δεν παραβιάζει μόνο τη συμφωνία που ανακοινώθηκε από την Ύπατη Εκπρόσωπο στις 19 Ιουλίου, αλλά υπονομεύει και τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου και τις παγκόσμιες αξίες», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ.

Λίγο νωρίτερα, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε καλέσει το Ισραήλ να επανεξετάσει το σχέδιό του για τη Γάζα.

Στο τέλος Ιουνίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ήδη διαπιστώσει παραβίαση από πλευράς Ισραήλ άρθρου της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ που αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και είχε προτείνει την αναστολή ορισμένων ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων προς ισραηλινές νεοφυείς επιχειρήσεις.

Ωστόσο, η πρόταση αυτή δεν έχει ακόμη εγκριθεί από τα 27 κράτη μέλη, τα οποία παραμένουν διχασμένα ως προς τη στάση που πρέπει να τηρήσουν απέναντι στο Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Γερμανία: Πολιτική κρίση στον κυβερνητικό συνασπισμό μετά την απόσυρση υποψηφίας για το Συνταγματικό Δικαστήριο
Το SPD κάνει λόγο για «ενορχηστρωμένη εκστρατεία» και «ρήγμα εμπιστοσύνης» μετά την απόρριψη της υποψήφιάς του για τη γερμανική συνταγματική δικαιοσύνη
Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς
Πάνω από 1.000 δολάρια τη βραδιά: Ο πρόεδρος της Αυστρίας «εκτός» COP30 λόγω των υπέρογκων τιμών στα ξενοδοχεία στη Βραζιλία
Ο Αλεξάντερ Φαν ντερ Μπέλεν ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στη διάσκεψη για το κλίμα τον Νοέμβριο στο Μπελέμ της Βραζιλίας, λόγω... των τιμών στα ξενοδοχεία
Ο Πρόεδρος της Αυστρίας, Αλεξάντερ Φαν ντερ Μπέλεν 1
Newsit logo
Newsit logo