Κόσμος

Τουρκία: Μεγάλη φωτιά στα Δαρδανέλλια – Διακόπηκε η ναυσιπλοΐα λόγω καπνού

Εντολή εκκένωσης για νοσοκομείο και γηροκομείο – Πυκνός καπνός έχει καλύψει την πόλη των Δαρδανελλίων
Φωτιά στο Τσανάκαλε της Τουρκίας
Πηγή: Χ
Θεόφιλος Μπλουδάνης

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το μεσημέρι της Παρασκευής (08.08.2025) μεγάλη φωτιά στην επαρχία Τσανάκαλε, στα Δαρδανέλλια της βορειοδυτικής Τουρκίας, με τις φλόγες να πλησιάζουν κατοικημένες περιοχές.

Λόγω της έντασης της φωτιάς και του πυκνού καπνού, διακόπηκε η ναυσιπλοΐα στα Στενά των Δαρδανελλίων στην Τουρκία, ενώ έχει ήδη δοθεί εντολή εκκένωσης για ένα νοσοκομείο και έναν οίκο ευγηρίας. Οι κάτοικοι απομακρύνονται προληπτικά από τις περιοχές που απειλούνται.

Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 13:30 κοντά στο χωριό Σαριτζάελι, 10 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης των Δαρδανελλίων.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν την έκταση της πυρκαγιάς, η οποία έχει ήδη πλησιάσει αστικές περιοχές.

 

 

Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, γεγονός που δυσχεραίνει τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Κόσμος
