Εκτροχιασμός τραίνου στη Νέα Υόρκη! Δεκάδες τραυματίες - Συγκλονιστικές εικόνες

Ένα τραίνο εκτροχιάστηκε στον σταθμό Long Island Rail Road, που βρίσκεται στο Μπρούκλιν, της Νέας Υόρκης. Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για 20 ανθρώπους που τραυματίστηκαν, μερικοί εξ αυτών σοβαρότερα, ενώ λίγο αργότερα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για τουλάχιστον 37 τραυματίες.

Πλέον, ωστόσο, το Russia Today αναφέρει πως οι τραυματίες είναι τουλάχιστον 76!

Στο διαδίκτυο έχουν ήδη διαρρεύσει οι πρώτες εικόνες από το σημείο και δείχνουν τις τεράστιες καταστροφές που υπέστη τόσο ο συρμός του τραίνου, όσο και ο σταθμός, ενδεικτικές του πόσο σφοδρή ήταν η σύγκρουση.

Τα παράθυρα είναι σπασμένα, ενώ οι πόρτες έχουν "λυγίσει"!

Δείτε τις

#brooklyn. Train crashes into Atlantic terminal. Hope all is well with you all.. our Founder was on this train. Crazy! pic.twitter.com/TvY5cCpb0s — CoLab-Factory (@CoLabFactory) 4 Ιανουαρίου 2017

My #LIRR train crashed at #AtlanticTerminal in #Brooklyn. Crazy. Seems only a few people are lightly injured. pic.twitter.com/oXHvy2yxDL — Aaron D. Neufeld (@Aaron_D_Neufeld) 4 Ιανουαρίου 2017

The injured being brought out on stretchers after @LIRR train derailed at #AtlanticTerminal @fox5ny pic.twitter.com/MqpRGnyyP3 — Liz Dahlem (@lizdahlem) 4 Ιανουαρίου 2017

BREAKING: Video I took moments after the #LIRRderailment at Atlantic Terminal. Dozens hurt; no life threatening injuries. pic.twitter.com/PHDPJSkXXA — N. J. Burkett (@njburkett7) 4 Ιανουαρίου 2017

Crash in Atlantic Terminal on the LIRR. FDNY is on the scene but short of tons of property damage seems everyone is OK. Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο χρήστης @schatbot στις Ιαν 4, 2017, 5:29πμ PST

I'm ok, but they're still getting people out. Happened on the platform next to mine #train #lirr Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο χρήστης Sophie (@sophieaka) στις Ιαν 4, 2017, 5:38πμ PST

Τα αμερικάνικα μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πολλές εικόνες από το σημείο, καθώς και έξω από τον σταθμό, με τα ασθενοφόρα που έχουν φτάσει να μεταφέρουν σε φορεία τους τραυματίες.

Πολλοί επιβάτες, που μίλησαν στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο New York 1, περιέγραψαν ότι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους δεν αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα και ότι ετοιμάζονταν να αποβιβαστούν όταν η αμαξοστοιχία τραντάχτηκε, με αποτέλεσμα να πέσουν κάτω πολλοί επιβάτες.

Προς το παρόν οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν δώσει καμία πληροφορία σχετικά με τα πιθανά αίτια του ατυχήματος. Η εταιρεία LIRR επισήμανε μονάχα ότι οι επιβάτες πρέπει να αναμένουν καθυστερήσεις στα δρομολόγια.

Η New York Post μεταδίδει πως το τραίνο έφτασε στο σταθμό με εννέα λεπτά καθυστέρηση και αμέσως μετά την σύγκρουση το σημείο "πνίγηκε" στους καπνούς.

Συγκεκριμένα, έφυγε από τον σταθμό Far Rockaway στις 07:18 (σ.σ. τοπική ώρα) και ήταν προγραμματισμένο να φτάσει στον σταθμό Atlantic Terminal στις 08:11, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της εταιρείας, Nancy Gamerman.

Σε μερικούς από τους τραυματίες παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες επί τόπου, ενώ οι πιο βαριά τραυματισμένοι μεταφέρθηκαν στα κοντινότερα νοσοκομεία.

Τα σιδηροδρομικά δυστυχήματα αποτελούν συχνό φαινόμενο στις ΗΠΑ. Την 29η Σεπτεμβρίου, αμαξοστοιχία του προαστιακού σιδηροδρόμου εκτροχιάστηκε σε ώρα αιχμής καθώς εισερχόταν στην σταθμό του Χομπόκεν (Νιού Τζέρσεϊ), πολύ κοντά στη Νέα Υόρκη, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν 114.

Με πληροφορίες από rt.com, nypost.com