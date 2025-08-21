Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Τι είναι οι «Μπλε Δράκοι» που τρομάζουν τους κολυμβητές– Το εντυπωσιακό αλλά επικίνδυνο θαλάσσιο πλάσμα

Σπάνιοι, εντυπωσιακοί και επικίνδυνοι: οι «Μπλε Δράκοι» έχουν προκαλέσει συναγερμό σε παραλίες της Μεσογείου, καθώς το τσίμπημά τους μπορεί να αποδειχθεί θανατηφόρο
Μπλε δράκοι
Μπλε δράκοι / Glaucus atlanticus / Photo / Twitter

Οι λεγόμενοι «Μπλε Δράκοι»(Glaucus atlanticus), που εμφανίστηκαν στις ακτές της Μεσογείου της Ισπανίας, είναι μικρά γυμνοβράγχια μαλάκια που ζουν κυρίως στους ωκεανούς, παρασυρόμενα από τα ρεύματα στην επιφάνεια της θάλασσας. Παρά το μικρό τους μέγεθος – σπάνια ξεπερνούν τα 3-4 εκατοστά – εντυπωσιάζουν με το μεταλλικό μπλε χρώμα τους και την ασυνήθιστη μορφή τους, που θυμίζει φανταστικό πλάσμα.

Συναντώνται συνήθως σε θερμά νερά του Ατλαντικού ωκεανός και πιο συχνά στις ακτές της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, ενώ έχουν καταγραφεί και περιστατικά παρουσίας τους σε Αυστραλία, Νότια Αφρική και πρόσφατα στη Μεσόγειο.

Οι «Μπλε Δράκοι» τρέφονται με μέδουσες όπως η περίφημη «Μέδουσα-Μπούκαλα» (Portuguese man o’ war). Τα πλάσματα αυτά έχουν την ικανότητα να αποθηκεύουν στο σώμα τους τις ισχυρές τοξίνες των μεδουσών και να τις συμπυκνώνουν. Έτσι, το τσίμπημά τους είναι ακόμη πιο ισχυρό από το ίδιο το θήραμά τους, προκαλώντας έντονο πόνο, δερματικά εγκαύματα, εμετούς, λιποθυμία και σε ορισμένες περιπτώσεις σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.

Αν και εντυπωσιακοί στην όψη, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι δεν πρέπει να τους αγγίζει κανείς, ούτε καν όταν ξεβράζονται στις ακτές. Ακόμη και νεκροί, οι «Μπλε Δράκοι» μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό τσίμπημα σε όποιον τους ακουμπήσει με γυμνά χέρια.

 

Οι εμφανίσεις τους στη Μεσόγειο θεωρούνται σπάνιες, ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί περιστατικά στην Ισπανία και αλλού, πιθανόν λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας της θάλασσας και της κλιματικής αλλαγής.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ισραήλ: Εντολή Νετανιάχου για διαπραγματεύσεις απελευθέρωσης των ομήρων και κατάπαυση πυρός
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε ότι έδωσε το «πράσινο φως» για συνομιλίες με στόχο μια συμφωνία για τους ομήρους και μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, χωρίς ωστόσο να στείλει αντιπροσωπεία στο Κατάρ ή στην Αίγυπτο
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Πυρκαγιές στην Ευρώπη: Ρεκόρ με περισσότερα από 10 εκατομμύρια στρέμματα καμένα το 2025
Οι δασικές πυρκαγιές έχουν ήδη καταστρέψει μια έκταση ίση με την Κορσική, ξεπερνώντας μέσα σε οκτώ μήνες το προηγούμενο ρεκόρ του 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία του ευρωπαϊκού συστήματος EFFIS
Πυρκαγιά στην Πορτογαλία
Ιταλία: Σάλος με σεξιστική ομάδα στο Facebook – Η Meta την έκλεισε μετά από 6 χρόνια
Μια ομάδα με 32.000 μέλη όπου άνδρες μοιράζονταν προσωπικές φωτογραφίες των συζύγων τους προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων – Η Meta την έκλεισε μετά από έξι χρόνια λειτουργίας, σύμφωνα με τους Financial Times
Το logo του Facebook
Ο Ντόναλντ Τραμπ απομακρύνει υψηλόβαθμη αναλύτρια της CIA για τη Ρωσία – Ανησυχίες στις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ
Το Economist αποκαλύπτει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος αφαίρεσε την άδεια ασφαλείας από έμπειρη αναλύτρια της CIA, σε μια άνευ προηγουμένου «εκκαθάριση» στις υπηρεσίες πληροφοριών
Το κτίριο όπου στεγάζονται τα κεντρικά γραφεία της CIA στη Βιρτζίνια
Newsit logo
Newsit logo