Τι είναι οι «Μπλε Δράκοι» που τρομάζουν τους κολυμβητές– Το εντυπωσιακό αλλά επικίνδυνο θαλάσσιο πλάσμα

Οι λεγόμενοι «Μπλε Δράκοι»(Glaucus atlanticus), που εμφανίστηκαν στις ακτές της Μεσογείου της Ισπανίας, είναι μικρά γυμνοβράγχια μαλάκια που ζουν κυρίως στους ωκεανούς, παρασυρόμενα από τα ρεύματα στην επιφάνεια της θάλασσας. Παρά το μικρό τους μέγεθος – σπάνια ξεπερνούν τα 3-4 εκατοστά – εντυπωσιάζουν με το μεταλλικό μπλε χρώμα τους και την ασυνήθιστη μορφή τους, που θυμίζει φανταστικό πλάσμα.

Συναντώνται συνήθως σε θερμά νερά του Ατλαντικού ωκεανός και πιο συχνά στις ακτές της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, ενώ έχουν καταγραφεί και περιστατικά παρουσίας τους σε Αυστραλία, Νότια Αφρική και πρόσφατα στη Μεσόγειο.

Οι «Μπλε Δράκοι» τρέφονται με μέδουσες όπως η περίφημη «Μέδουσα-Μπούκαλα» (Portuguese man o’ war). Τα πλάσματα αυτά έχουν την ικανότητα να αποθηκεύουν στο σώμα τους τις ισχυρές τοξίνες των μεδουσών και να τις συμπυκνώνουν. Έτσι, το τσίμπημά τους είναι ακόμη πιο ισχυρό από το ίδιο το θήραμά τους, προκαλώντας έντονο πόνο, δερματικά εγκαύματα, εμετούς, λιποθυμία και σε ορισμένες περιπτώσεις σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.

Αν και εντυπωσιακοί στην όψη, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι δεν πρέπει να τους αγγίζει κανείς, ούτε καν όταν ξεβράζονται στις ακτές. Ακόμη και νεκροί, οι «Μπλε Δράκοι» μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό τσίμπημα σε όποιον τους ακουμπήσει με γυμνά χέρια.

Οι εμφανίσεις τους στη Μεσόγειο θεωρούνται σπάνιες, ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί περιστατικά στην Ισπανία και αλλού, πιθανόν λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας της θάλασσας και της κλιματικής αλλαγής.