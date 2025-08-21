Κόσμος

Χαβιέρ Μπαρδέμ: «Οι IDF είναι ναζί» – Το ξέσπασμα του ηθοποιού για το βίντεο Ισραηλινού στρατιώτη που δείχνει να πυροβολείται παιδί

Η ανάρτηση του ηθοποιού για ένα ανατριχιαστικό βίντεο που κάνει το γύρο του κόσμου
Ο Χαβιέρ Μπαρδεμ
«Οι FDI είναι ΝΑΖΙ. Θυμάστε τον χαρακτήρα του Αμον Γκοθ στη «Λίστα του Σίντλερ; Ένας σαδιστής αξιωματικός των SS, που πυροβολεί κρατούμενους από το μπαλκόνι του για διασκέδαση» γράφει ο Χαβιέ Μπαρδέμ, σχολιάζοντας τις εικόνες Ισραηλινό στρατιώτη, με έναν ελεύθερο σκοπευτή να πυροβολεί ένα παιδί από την Παλαιστίνη. 

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ τον παρομοιάζει με χαρακτήρα στην ταινία «Η λίστα του Σίντλερ».

Έναν χαρακτήρα που «αντιπροσωπεύει την κοινοτοπία του κακού και τη σκληρότητα που ασκείται με απόλυτη ατιμωρησία» σύμφωνα με τον Μπαρδέμ.

 
 
 
 
 
«Η φιγούρα του ενσαρκώνει τη σαδιστική, απάνθρωπη και ατιμωρητή βία ενός καταπιεστικού στρατιωτικού μηχανισμού. Η ίδια λογική του τρόμου και της απάνθρωπης μεταχείρισης εφαρμόζεται σήμερα εναντίον του παλαιστινιακού λαού».

