Χαλκ Χόγκαν: Αναφορές για ιατρικό λάθος πίσω από τον θάνατο του θρυλικού παλαιστή – Οι λόγοι που καθυστερεί η αποτέφρωση

Ενώ ο διάσημος παλαιστής πέθανε σε ηλικία 71 ετών, με την επίσημη αιτία θανάτου να είναι καρδιακή προσβολή, είχε βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό
Απαντήσεις ζητά η οικογένεια του Χαλκ Χόγκαν, σχεδόν έναν μήνα από τον θάνατο του θρυλικού Αμερικανού πρωταθλητή της πάλης, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών στη Φλόριντα.

Ενώ η επίσημη ιατροδικαστική έκθεση έκανε λόγο για καρδιακή προσβολή του Χαλκ Χόγκαν στο σπίτι του στη Φλόριντα, νέες μαρτυρίες αμφισβητούν την επίσημη εκδοχή, κάνοντας λόγο για ένα ενδεχομένως τεράστιο ιατρικό λάθος κατά τη διάρκεια πρόσφατης επέμβασης στην οποία είχε υποβληθεί ο αστέρας της πάλης.

Η σύζυγος του Χόγκαν, Σκάι Ντέιλι, ήταν η πρώτη που αποκάλυψε στο TMZ Sports ότι το φρενικό νεύρο του θρυλικού παλαιστή του WWE «υπέστη βλάβη» σε μία από τις πρόσφατες εγχειρήσεις του.

Σύμφωνα με ιατρικούς κύκλους, το φρενικό νεύρο ελέγχει το διάφραγμα και είναι απολύτως απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία της αναπνοής. Η ίδια δήλωσε επίσης, ότι έχει ολοκληρωθεί νεκροψία, αλλά αρνήθηκε να δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματά της, εντείνοντας το μυστήριο.

Το πιο σοβαρό στοιχείο, ωστόσο, προέρχεται από την αστυνομική αναφορά της υπόθεσης. Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να είπε στην αστυνομία ένας εργοθεραπευτής που βρισκόταν στο σπίτι του Χόγκαν όταν εκείνος σταμάτησε να αναπνέει, ένας χειρουργός «έκοψε» το φρενικό του νεύρο. Η μαρτυρία αυτή, μάλιστα, φέρεται να έχει καταγραφεί από τη φορητή κάμερα αστυνομικού.

Ενώ ο διάσημος παλαιστής του WWE πέθανε σε ηλικία 71 ετών, με την επίσημη αιτία θανάτου να είναι καρδιακή προσβολή, είχε βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό με αρρυθμία και χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία.

Οι νέες αυτές αποκαλύψεις, όμως, έχουν δημιουργήσει έντονα ερωτήματα στην οικογένειά του.

Η κόρη του, Μπρουκ, είχε ήδη εκφράσει τις αμφιβολίες της και είχε προσφερθεί να καλύψει το κόστος της νεκροψίας. Η σύζυγός του έχει δηλώσει ακόμη ότι η αποτέφρωση του σπουδαίου παλαιστή έχει καθυστερήσει λόγω των ερωτημάτων που υπάρχουν.

