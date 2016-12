Συνετρίβη στη Μαύρη Θάλασσα ρωσικό αεροπλάνο με 92 άτομα – Πήγαινε στη Συρία

Το αεροσκάφος της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας τύπου Τουπόλεφ (ΤU-154) που εξαφανίστηκε νωρίτερα από τα ραντάρ λίγο μετά την απογείωση του από το αεροδρόμιο του Σότσι, μετέφερε 92 άτομα σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Sputnik.

Πιο συγκεκριμένα φαίνεται πως ήταν η χορωδία των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσίας που θα πραγματοποιούσε παραστάσεις στη εμπόλεμη Συρία και οι δημοσιογράφοι ρωσικών καναλιών που τη συνόδευαν.

Τα ρωσικά ΜΜΕ έδωσαν στη δημοσιότητα τις φωτογραφίες των δημοσιογράφων που επέβαιναν στη μοραία πτήση.

Correspondent Dmitry Runkov, cameraman Vadim Denisov, sound engineer Aleksandr Soydov @channelone_rus were on board https://t.co/YBd2Z1tOTW pic.twitter.com/nfiwjs1NxY

#TU154 : @ntvru correspondent Mikhail Luzhetsky, cameraman Oleg Pestov, sound engineer Evgeny Tolstov were on board https://t.co/YBd2Z1tOTW pic.twitter.com/rbKeUY2165

Το αεροπλάνο κατευθυνόταν στη Λαττάκεια της Συρίας σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης, συνετρίβη τελικώς στη Μαύρη Θάλασσα όχι μακριά από το σημείο που ξεκίνησε. Τα συνεργεία διάσωσης που έσπευσαν στην περιοχή, βρήκαν τα συντρίμμια του, ενώ τα σενάρια θέλουν μέχρι στιγμής το αεροπλάνο να έχει καταπέσει είτε από τεχνική βλάβη είτε από λάθος του πιλότου.

DETAILS: Debris from Russian military plane found at a depth of 50-70 meters, 1.5 kilometers from shore - MoD https://t.co/YBd2Z1tOTW pic.twitter.com/dDMDcDwnlq