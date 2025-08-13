Βρετανία: Ο υπουργός Εξωτερικών κινδυνεύει με πρόστιμο επειδή ψάρεψε χωρίς άδεια μαζί με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Ντέιβιντ Λάμι, ενδέχεται να κληθεί να πληρώσει πρόστιμο ύψους 2.500 λιρών (περίπου 2.940 ευρώ), καθώς ψάρεψε χωρίς την απαιτούμενη άδεια κατά τη διάρκεια παραμονής του με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.

Οι δύο άνδρες φωτογραφήθηκαν την περασμένη εβδομάδα να ψαρεύουν στη λίμνη της επίσημης κατοικίας Chevening House, στη νοτιοανατολική Αγγλία, πριν από μια διμερή συνάντηση στο πλαίσιο της εργασιακής επίσκεψης του Τζέι Ντι Βανς στη Βρετανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος αστειεύτηκε μπροστά στις κάμερες, λέγοντας ότι «η μόνη πίεση στη ειδική σχέση» ΗΠΑ – Ηνωμένου Βασιλείου προερχόταν από το γεγονός ότι τα τρία παιδιά του είχαν πιάσει ψάρια… αλλά όχι ο Ντέιβιντ Λάμι.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο νόμος υποχρεώνει όλους τους ψαράδες να διαθέτουν έγκυρη άδεια αλιείας, ακόμη και σε ιδιωτικό χώρο και ακόμη κι αν δεν πιάσουν τίποτα. Οι παραβάτες κινδυνεύουν με πρόστιμο έως 2.500 λιρών.

Το Φόρεϊν Όφις ανέφερε ότι ο Ντέιβιντ Λάμι δεν είχε εξασφαλίσει την άδεια πριν από την έξοδο για ψάρεμα, αλλά τακτοποίησε την παράλειψη μόλις ενημερώθηκε για το λάθος. «Ο υπουργός Εξωτερικών έγραψε στο υπουργείο Περιβάλλοντος σχετικά με μια διοικητική παράλειψη που εμπόδισε την έκδοση των απαραίτητων αδειών», δήλωσε εκπρόσωπος.

Ο ίδιος δεν διευκρίνισε αν είχε εκδοθεί άδεια και για τον Βανς, ο οποίος επισκέπτεται το Ηνωμένο Βασίλειο μαζί με τη σύζυγό του Ούσα και τα παιδιά τους, που περνούν την εβδομάδα στο χωριό Ντιν, στα Κότσγουολντς, μετά τη διαμονή τους στο Chevening House.