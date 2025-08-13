Κόσμος

Συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα: Στην αεροπορική βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον θα βρεθούν οι δύο ηγέτες

Στην αεροπορική βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον κοντά στο Άνκορατζ θα πραγματοποιηθεί η πολυαναμενόμενη σύνοδος κορυφής για την Ουκρανία, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο
Ο Βλάντιμιρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ
Ο Βλάντιμιρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Marcos Brindicci

Η κρίσιμη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν θα γίνει την Παρασκευή (15.08.2025) σε μία από τις πιο στρατηγικές αμερικανικές εγκαταστάσεις στην Αλάσκα, την αεροπορική βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον, βόρεια του Άνκορατζ.

Όπως ανακοίνωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, το τετ-α-τετ του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πουτιν θα φιλοξενηθεί στην αεροπορική που χρησιμοποιείται τόσο από την Πολεμική Αεροπορία όσο και από τον Στρατό των ΗΠΑ.

Η συγκεκριμένη βάση, γνωστή για τον εκτεταμένο διάδρομο προσγείωσης, λειτουργεί και ως σταθμός ανεφοδιασμού σε προεδρικά ή υπουργικά ταξίδια προς την Ασία. Παράλληλα, αποτελεί ένα από τα δύο κύρια στρατιωτικά κέντρα της Αλάσκας από τα οποία απογειώνονται αμερικανικά μαχητικά για αναχαιτίσεις ρωσικών αεροσκαφών που πλησιάζουν τον αμερικανικό εναέριο χώρο.

Η γεωστρατηγική σημασία της Αλάσκας παραμένει υψηλή από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου. Στην πολιτεία λειτουργεί και μία από τις σημαντικότερες βάσεις αντιπυραυλικής άμυνας των ΗΠΑ, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ επεξεργάζεται το σχέδιο «Χρυσός Θόλος» για την προστασία ολόκληρης της αμερικανικής επικράτειας από πυραυλικές απειλές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
CBS: Αναφορές για αναζήτηση τοποθεσίας για τριμερή σύνοδο Τραμπ – Πούτιν – Ζελένσκι μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας
Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει ήδη πιθανούς χώρους για μια συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ
Βρετανία: Ο υπουργός Εξωτερικών κινδυνεύει με πρόστιμο επειδή ψάρεψε χωρίς άδεια μαζί με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς
Ο Ντέιβιντ Λάμι παραδέχθηκε «διοικητική παράλειψη» μετά από ψάρεμα με τον Τζέι Ντι Βανς – ενδέχεται να του επιβληθεί πρόστιμο 2.500 λιρών
Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς ψαρεύει με τον Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμ
Ουκρανία: Ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη Τραμπ με τους Ευρωπαίους ηγέτες – Μακρόν, Μερτς και Ζελένσκι θέτουν τους όρους τους πριν από τη σύνοδο στην Αλάσκα
Μετά την τηλεδιάσκεψη με τον Ντόναλντ Τραμπ και τους Ευρωπαίους ηγέτες, ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Φρίντριχ Μερτς επανέλαβαν ότι μόνο οι ουκρανικές αρχές θα αποφασίσουν για τα εδαφικά ζητήματα
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ο Γάλλος υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Εξωτερικών Υποθέσεων Ζαν-Νοέλ Μπαρό και ο Γάλλος υπουργός Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκόρνου συμμετέχουν σε τηλεδιάσκεψη με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την επικείμενη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν για την Ουκρανία 4
Πυρκαγιές στην Ευρώπη: «Ψηνόμαστε ζωντανοί» – Ο καύσωνας και η ξηρασία τροφοδοτούν τις φλόγες σε Μεσόγειο και Βαλκάνια
Η Μεσόγειος και τα Βαλκάνια φλέγονται, με χιλιάδες πυροσβέστες να δίνουν μάχη σε ακραίες συνθήκες καύσωνα και ξηρασίας, καθώς οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 40°C και η κλιματική κρίση εντείνει τον κίνδυνο πυρκαγιών
Ένα ελικόπτερο ρίχνει νερό σε μια πυρκαγιά στην Πορτογαλία 1
Ελβετία: Δωρεάν οι δημόσιες συγκοινωνίες στη Γενεύη για την αντιμετώπιση της ρύπανσης
Αντιμέτωπο με ένα ιστορικό ρεκόρ όζοντος και συνθήκες καύσωνα, το καντόνι της Γενεύης καθιστά δωρεάν τις δημόσιες συγκοινωνίες, προκειμένου να ενθαρρύνει τους κατοίκους να αφήσουν το αυτοκίνητό τους στο γκαράζ
Η σημαία της Ελβετίας
Newsit logo
Newsit logo