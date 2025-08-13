Συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα: Στην αεροπορική βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον θα βρεθούν οι δύο ηγέτες

Η κρίσιμη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν θα γίνει την Παρασκευή (15.08.2025) σε μία από τις πιο στρατηγικές αμερικανικές εγκαταστάσεις στην Αλάσκα, την αεροπορική βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον, βόρεια του Άνκορατζ.

Όπως ανακοίνωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, το τετ-α-τετ του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πουτιν θα φιλοξενηθεί στην αεροπορική που χρησιμοποιείται τόσο από την Πολεμική Αεροπορία όσο και από τον Στρατό των ΗΠΑ.

Η συγκεκριμένη βάση, γνωστή για τον εκτεταμένο διάδρομο προσγείωσης, λειτουργεί και ως σταθμός ανεφοδιασμού σε προεδρικά ή υπουργικά ταξίδια προς την Ασία. Παράλληλα, αποτελεί ένα από τα δύο κύρια στρατιωτικά κέντρα της Αλάσκας από τα οποία απογειώνονται αμερικανικά μαχητικά για αναχαιτίσεις ρωσικών αεροσκαφών που πλησιάζουν τον αμερικανικό εναέριο χώρο.

Η γεωστρατηγική σημασία της Αλάσκας παραμένει υψηλή από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου. Στην πολιτεία λειτουργεί και μία από τις σημαντικότερες βάσεις αντιπυραυλικής άμυνας των ΗΠΑ, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ επεξεργάζεται το σχέδιο «Χρυσός Θόλος» για την προστασία ολόκληρης της αμερικανικής επικράτειας από πυραυλικές απειλές.