CBS: Αναφορές για αναζήτηση τοποθεσίας για τριμερή σύνοδο Τραμπ – Πούτιν – Ζελένσκι μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας

Το αμερικανικό δίκτυο CBS News μεταφέρει ότι δύο πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων ανέφεραν ότι ο Λευκός Οίκος εργάζεται εντατικά για να οριστικοποιήσει τον τόπο διεξαγωγής της τριμερούς συνόδου μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η οποία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ακόμη και πριν τελειώσει η επόμενη εβδομάδα.

Η συνάντηση μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ, Βλαντίμιρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εφόσον πραγματοποιηθεί, αναμένεται να επικεντρωθεί στις προοπτικές επίτευξης εκεχειρίας και στην πορεία των συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.