Με τον Ρονάλντο να γιορτάζει τα 1000 ματς στην καριέρα του σκοράροντας για 11ο σερί ματς, η Γιουβέντους νίκησε με 2-1 τη ΣΠΑΛ και αποσπάστηκε 4 και 6 βαθμούς από Λάτσιο και Ίντερ αντίστοιχα που έχουν όμως ένα ματς λιγότερο. Η Μίλαν “κόλλησε” στην ισοπαλία με την Φιορεντίνα στο “Σαν Σίρο” με το VAR να ακυρώνει λανθασμένα γκολ του Ζλάταν και έχασε την ευκαιρία να μείνει μόνη στην 5η θέση.

Η Γιουβέντους άνοιξε το σκορ στο 39′, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ να βάζει το όνομά του στο βιβλίο με τα ρεκόρ του ιταλικού ποδοσφαίρου, καθώς σκόραρε για 11ο σερί αγώνα στο πρωτάθλημα, επίδοση που στο παρελθόν έχουν σημειώσει μόνο οι Γκαπριέλ Μπατιστούτα (1994, Φιορεντίνα) και Φάμπιο Κουαλιαρέλα (2018-2019, Σαμπντόρια).

Ο Ρονάλντο έγινε, επίσης, ο πρώτος παίκτης που πέτυχε γκολ σε 11 συνεχόμενα ματς σε 3 διαφορετικές διοργανώσεις, την Serie A, την LaLiga και το Champions League. Στο 61′ ο Ράμσεϊ έκανε το 0-2 για τη Γιουβέντους, ωστόσο το πέναλτι του Πετάνια στο 69′ έδωσε ξανά ενδιαφέρον στο παιχνίδι, αλλά δεν στάθηκε ικανό για να αλλάξει κάτι περισσότερο στην ουσία του παιχνιδιού.

1000 – Cristiano Ronaldo will make his 1000th senior appearance over his career for club & country in @juventusfc‘s game with SPAL today:



Sporting CP B: 2 apps

Sporting CP: 31 apps

Manchester United: 292 apps

Real Madrid: 438 apps

Juventus: 73 apps

Portugal: 164 apps



Landmark. pic.twitter.com/erVSRu2L8W