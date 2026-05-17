18χρονος μπασκετμπολίστας ρώτησε live τον Ματέο γιατί δεν κλήθηκε στην Εθνική Ισπανίας και πήρε αφοπλιστική απάντηση

Ο Ιβάν Γκονζάλεθ της Γρανάδα είχε το θράσος και το θάρρος να κάνει ζωντανά τα παράπονά του στον Ομοσπονδιακό προπονητή
Ο 18χρονος μπασκετμπολίστας της Γρανάδα, Ιβάν Γκονζάλεθ, είχε επικοινωνία μπροστά στις κάμερες με τον προπονητή της Εθνικής Ισπανίας, Τσους Ματέο, και του έκανε την ερώτηση του… εκατομμυρίου.

Ο Ιβάν Γκονζάλεθ παρά την καταπληκτική του χρονιά με τη Γρανάδα δεν έχει λάβει κλήση από την Εθνική Ισπανίας και όταν είδε τον Τσους Ματέο δεν κρατήθηκε από το να εκφράσει δημόσια το παράπονό του, με τον πρώην προπονητή της Ρεάλ να του δίνει μία πληρωμένη απάντηση.

«Είμαι στη Γρανάδα όλη τη σεζόν, στην U22 και δεν έχω δει το όνομά μου στη λίστα. Δεν ξέρω αν δεν έχετε τον αριθμό μου ή οτιδήποτε», είπε ο 18χρονος αθλητής.

«Δεν έχεις δει το όνομά σου στη λίστα, αλλά σε παρακολουθώ, Ιβάν. Καταλαβαίνω ότι είσαι 18 χρόνων και έχεις να εξελιχθείς, με μέσο όρο 1.5 πόντους και 1.1 ριμπάουντ ανά αγώνα, δεν μπορώ να σε καλέσω αυτή τη φορά. Ας σε αφήσουμε να εξελιχθείς όπως πρέπει και μετά θα τα ξαναπούμε», απάντησε ο Τσους Ματέο.

 

Μένει να φανεί αν το θάρρος του νεαρού αθλητή θα κάνει τον Ματέο να τον καλέσει μελλοντικά στην Εθνική Ισπανίας ή θα το πληρώσει και θα περιμένει καρτερικά την αποχώρηση του πρώην προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης για να λάβει την πρώτη του κλήση.

