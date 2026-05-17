ΑΕΚ: «Υπάρχει ματς πριν από τη φιέστα με κανονισμούς, περιορισμούς και υποχρεώσεις – Να τηρηθούν τα μέτρα ασφαλείας»

Η διοίκηση της Ένωσης έστειλε νέο μήνυμα στους φιλάθλους που θα βρεθούν στο ματς με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια
Οι φίλοι της ΑΕΚ στην προπόνηση στην Allwyn Arena/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
Η ΑΕΚ κοντράρεται με τον Ολυμπιακό (17/05/26, 19:30, Newsit.gr Cosmote Sport 3) στη φιέστα του πρωταθλήματος και με ανακοίνωση έσπευσε να τονίσει στους φιλάθλους να τηρήσουν τα μέτρα ασφαλείας για να μην τιμωρηθεί η Ένωση.

Μπορεί η ΑΕΚ να ετοιμάζει μεγάλη γιορτή μετά την ολοκλήρωση του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, όμως όπως ξεκαθάρισε πρόκειται για έναν αγώνα Super League όπου θα πρέπει οι οπαδοί που θα είναι στην Allwyn Arena να μην παρασυρθούν από τον ενθουσιασμό της κατάκτησης του πρωταθλήματος.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

«Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τη μεγάλη στέψη των Πρωταθλητών Ελλάδας! Έπειτα από τη λήξη του αγώνα με τον Ολυμπιακό, θα ακολουθήσει η φιέστα για την κατάκτηση του τίτλου, που φιλοδοξία όλων είναι να μείνει στην ιστορία και βαθιά χαραγμένη στη μνήμη όσων τη ζήσουν.

Ωστόσο, δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο αγώνας πριν από αυτή τη γιορτή είναι ένα κανονικό παιχνίδι πρωταθλήματος, για το οποίο ισχύουν όλοι οι κανονισμοί, οι περιορισμοί και οι υποχρεώσεις που ίσχυαν σε όλα τα προηγούμενα ματς αυτής της σεζόν. Και ως εκ τούτου, απαιτείται προσοχή από όλους!

Τα μέτρα ασφαλείας για το παιχνίδι είναι ανάγκη να τηρηθούν απόλυτα, έτσι ώστε η ομάδα μας να μην αντιμετωπίσει κανέναν κίνδυνο. Οι θύρες της Allwyn Arena θα ανοίξουν στις 16.30. Κανείς που δεν είναι κάτοχος εισιτηρίου δεν θα πρέπει να προσεγγίσει τον χώρο του γηπέδου. Θα υπάρχουν αυστηροί προέλεγχοι.

Δεν πρέπει να έχετε μαζί σας κανένα επικίνδυνο αντικείμενο, σάκο, κράνος μηχανής, για να μπορέσετε να περάσετε τους ελέγχους και να μπείτε στο γήπεδο χωρίς κανένα πρόβλημα. Είναι πιο αναγκαίο από ποτέ να μην υπάρξει καμιά ρίψη κροτίδας, άναμμα και ρίψη καπνογόνου, φωτοβολίδας, άναμμα στρόμπο ή ρίψη αντικειμένου. Το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας με κάμερες θα είναι σε λειτουργία υπό τον έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ.

Από τους προελέγχους δεν θα επιτραπεί να περάσει στο γήπεδο κανένα πανό με υβριστικό, ρατσιστικό, πολιτικό, αντιαθλητικό ή προσβλητικό περιεχόμενο.

Τέλος, υπενθυμίζουμε πως η είσοδος στο γήπεδο γίνεται αποκλειστικά μέσω της χρήσης της εφαρμογής Gov.gr Wallet».

