Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «δένει» τον Μάικλ Κάρικ στο Ολντ Τράφορντ μέχρι το 2028

Οι «κόκκινοι διάβολοι» προσφέρουν συμβόλαιο διετούς διάρκειας στον 44χρονο προπονητή και θρύλο της ομάδας
Ο Μάικλ Κάρικ σε ματς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ/ REUTERS/Scott Heppell
Ο Μάικλ Κάρικ έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της διοίκησης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και σύμφωνα με το Athletic, έχει στα χέρια του πρόταση για να αναλάβει μόνιμα την τεχνική ηγεσία της ομάδας, που είναι στην 3η θέση της Premier League.

Ο ιδιοκτήτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τζιμ Ράτικλιφ, μετά από εισήγηση των Ομάρ Μπεράντα και Τζέισον Γουίλκοξ, αποφάσισε να δώσει την έγκρισή του για να ξεκινήσουν οι συζητήσεις μονιμοποίησης του Μάικλ Κάρικ στο Όλντ Τράφορντ.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θέλει να οι δύο πλευρές να έχουν δώσει τα χέρια μέχρι το τελευταίο ματς της Premier League με τη Νότιγχαμ Φόρεστ (24/05/26) για να ξεκινήσει το σχεδιασμό για τη νέα σεζόν, όπου οι «κόκκινοι διάβολοι» επιστρέφουν στο Champions League χάρη στο έργο του Μάικλ Κάρικ.

Ο Κάρικ αν συμφωνήσει θα έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028 με οψιόν ανανέωσης για ακόμα μία σεζόν.

