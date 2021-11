Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται στο Τορίνο για το ATP Finals μαζί με τους κορυφαίους τενίστες του κόσμου και έτσι συνυπήρξε με τον Νόβακ Τζόκοβιτς και στο κορτ.

Η συνάντηση των δύο αθλητών ήταν και μία ευκαιρία για τον Σέρβο, Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, να δείξει τις γνώσεις του στα… ελληνικά, αφού χαιρέτησε στη γλώσσα του, τον συμπατριώτη μας.

Ο Τζόκοβιτς δεν έχει κρύψει ποτέ την αγάπη του για την Ελλάδα και έχει βρεθεί πολλές φορές στη χώρα μας για εκδηλώσεις και διακοπές. Το “γεια σου μεγάλε” που ακούγεται να λέει στον Τσιτσιπά όμως, δείχνει ότι μαθαίνει πια και τη γλώσσα.

Just the world’s top 4 tennis players all on the same court 👀#NittoATPFinals pic.twitter.com/zKJYw5CwoW