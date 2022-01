Μέχρι το δεύτερο γύρο του Australian Open έφτασε ο Νικ Κύργιος. Ο ελληνικής καταγωγής Αυστραλός είχε την υποστήριξη του κοινού στη «Ροντ Λέιβερ Αρίνα», ωστόσο δεν κατάφερε να αποκλείσει τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ.

Ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ (Νο 2 στην παγκόσμια κατάταξη) επικράτησε δύσκολα του Νικ Κύργιου με 7-6(1), 6-4, 4-6, 6-2 και πήρε το «εισιτήριο» για τη φάση των «32», παραμένοντας στη διεκδίκηση του δεύτερου τίτλου της καριέρας του σε τουρνουά Grand Slam, μετά το περυσινό US Open.

Flying into the third round ✈️@DaniilMedwed holds off Nick Kyrgios 7-6(1) 6-4 4-6 6-2 to reach the third round for the fourth consecutive time.#AO2022 • #AusOpen pic.twitter.com/8KShYhEXJ1