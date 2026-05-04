Ιτούδης για το Χάποελ – Ρεάλ: «Όσοι δεν μπορούν να αντέξουν την πίεση, να μείνουν σπίτι»

Οι δηλώσεις του Έλληνα προπονητή για το Game 3 της σειράς των πλέι οφ ανάμεσα στην Χάποελ Τελ Αβίβ και τη Ρεάλ Μαδρίτης
Ο Ιτούδης σε παιχνίδι της Χάποελ Τελ Αβίβ/ EUROKINISSI

Η Χάποελ Τελ Αβίβ θα υποδεχτεί τη Ρεάλ Μαδρίτης (05/05/26, 19:00) στη Σόφια για το τρίτο παιχνίδι της σειράς των πλέι οφ της Euroleague και ο Δημήτρης Ιτούδης στις δηλώσεις του, ανέφερε ότι πιστεύει στην ανατροπή.

Ο Δημήτρης Ιτούδης παρά το γεγονός ότι η Ρεάλ Μαδρίτης έχει κάνει το 2-0 στη σειρά κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ, πιστεύει στην ανατροπή και τόνισε ότι όποιος δεν μπορεί να αντέξει την πίεση, καλό θα είναι να μην αγωνιστεί.

«Πρέπει να κερδίσουμε και γι’ αυτό πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα καλύτερα. Η Ρεάλ Μαδρίτης είχε δύο καλά παιχνίδια, εντοπίσαμε πολλά πράγματα που κάναμε καλά και πολλά που κάναμε άσχημα. Λάθη, δεύτερες ευκαιρίες… Γενικά, είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να γίνει ή να πεθάνει κανείς, έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζεις.

Πίεση; Έρχεται με τη δουλειά μας, αν δεν μπορείς να το διαχειριστείς, είναι καλύτερα να μείνεις σπίτι. Η κατάσταση θα πρέπει απλώς να μας δίνει κίνητρο», είπε χαρακτηριστική ο Έλληνας προπονητής.

