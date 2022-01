Το Australian Open στους… ρυθμούς των Νικ Κύργιου και Θανάση Κοκκινάκη. Οι δυο Ελληνοαυστραλοί ξεσήκωσαν τη Μελβούρνη, φτάνοντας στον τελικό του Grand Slam, στο διπλό των ανδρών

Η Rod Laver Arena θύμισε ελληνικό γήπεδο μετά τον νικητήριο τους πόντο. Νικ Κύργιος και Θανάσης Κοκκινάκης “λύγισαν” τους Γκρανογέρς/Σεμπάγιος με 7-6(4), 6-4 και πέρασαν στον τελικού του διπλού στο Australian Open, ξεσηκώνοντας το κοινό.

Το δίδυμο των Ελληνοαυστραλών “τρελάθηκε” και ξέσπασε σε έξαλλους πανηγυρισμούς. Στον τελικό θα αντιμετωπίσουν τους Αυστραλούς Ματ Έμπντεν και Μαξ Παρσέλ. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά μετά το 1980 που θα τεθούν αντιμέτωπες στον τελικό δύο ομάδες από την Αυστραλία.

Να σημειωθεί ότι Νικ και Θανάσης έχουν αποκλείσει μέχρι στιγμής το Νο,1 του ταμπλό (Πάβιτς/Μέκτιτς), το Νο.3 (Γκρανογέρς/Σεμπάγιος) και το Νο.6 (Πούετζ/Βίνους)

