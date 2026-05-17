Ο θρυλικός Αντώνης Αντωνιάδης στη Λεωφόρο: Παρών στο τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην ιστορική έδρα του

Μπορεί το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο να ήταν κεκλεισμένων των θυρών, ωστόσο ο Αντώνης Αντωνιάδης έδωσε το “παρών” στις κερκίδες.

Η αναμέτρηση Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ ήταν βαθμολογικά αδιάφορη για τους πράσινους, ωστόσο το παιχνίδι ήταν ιστορικό για το τριφύλλι, μιας και ήταν το τελευταίο που έπαιξε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Του χρόνου ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο ΟΑΚΑ και στη συνέχεια θα μετακομίσει στο νέο του γήπεδο στον Βοτανικό, με τον Αντώνη Αντωνιάδη να δίνει το “παρών” στο “Απόστολος Νικολαΐδης”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο θρυλικός επιθετικός του Παναθηναϊκού πήγε για ακόμα μία φορά στην αγαπημένη του Λεωφόρο, με τον 79χρονο “Ψηλό” να παρακολουθεί το παιχνίδι από τα επίσημα.

Ο Αντωνιάδης αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό από το 1969 ως το 1978 και ήταν ένας εκ των πρωταγωνιστών της τεράστιας πορείας των πρασίνων ως τον τελικό του Κυπέλλου πρωταθλητριών το 1971 στο Γουέμπλεϊ.