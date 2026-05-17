Ο Άρης τερμάτισε πέμπτος στη Super League: Προσπέρασε τον Λεβαδειακό με τριάρα στην τελευταία αγωνιστική

Το μίνι πρωτάθλημα για τις θέσεις 5-8 της Super League ολοκληρώθηκε, με τον Άρη να κατακτά την πέμπτη θέση, η οποία δεν του δίνει, όμως, ευρωπαϊκό εισιτήριο, αφού αυτό πήγε στα χέρια του Κυπελλούχου ΟΦΗ.

Ο Άρης “έκλεψε” στην τελευταία αγωνιστική την πέμπτη θέση από τον Λεβαδειακό, αφού τον νίκησε εντός έδρας με 3-0 και υπερίσχυσε στη μεταξύ τους ισοβαθμία.

Με δύο γκολ του Καντεβέρε και ένα του Πέρεθ ο Άρης ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο των Βοιωτών στη Θεσσαλονίκη και με 5 σερί νίκες στα πλέι οφ της Super League κατάφερε να προσπεράσει τον Λεβαδειακό, ο οποίος τερμάτισε στην έκτη θέση, η οποία είναι η καλύτερη της ιστορίας του.

Στο άλλο παιχνίδι του μίνι πρωταθλήματος, ο ΟΦΗ επικράτησε με 3-1 του Βόλου στην Κρήτη, με τους Κρητικούς να τερματίζουν στην έβδομη θέση και τους Θεσσαλούς στην όγδοη.

Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας έκλεισαν θετικά τη σεζόν με τα τέρματα των Φούντα, Νέιρα και Σενγκέλια. Είχε ισοφαρίσει προσωρινά ο Ουρτάδο για τον Βόλο.

H τελική βαθμολογία των πλέι οφ της Super League

5. Άρης 31

6. Λεβαδειακός 31

7. ΟΦΗ 23

8. Βόλος 17