Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Live για την τελευταία αγωνιστική των πλέι οφ της Super League

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ για την τελευταία αγωνιστική των πλέι οφ της Super League, σε ένα ματς με… μονόπλευρο ενδιαφέρον, αφού οι Θεσσαλονικείς διεκδικούν τη 2η θέση της βαθμολογίας και την έξοδο στο Champion League, ενώ οι “πράσινοι” έχουν μείνει οριστικά στην 4η θέση.
Από λάθος γύρισμα στην άμυνα του ΠΑΟΚ, ο Ταμπόρδα έκανε με τη μία το πλασέ, αλλά έστειλε την μπάλα λίγο άουτ
Ωραία επιθετική ανάπτυξη για τον Παναθηναϊκό, με τον Τσέριν να κάνει δυνατό σουτ, αλλά τον Παβλένκα να αποκρούει για τον ΠΑΟΚ
Δυνατό πλασέ του Μύθου με τη μία από κοντά, αλλά ο Λαφόν απέκρουσε ενστικτωδώς
Ο Ζαρουρί έκανε ωραίο πλασέ από αριστερά με το δεξί πόδι, αλλά έστειλε την μπάλα λίγο άουτ
Μία αλλαγή για τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Σάντσες στη θέση του Κοντούρη
Ο Παναθηναϊκός είχε μεγάλα κενά στην άμυνά του και ο ΠΑΟΚ το εκμεταλλεύτηκε εύκολα για να βρει δύο γκολ σαν σε... προπόνηση για το 2-0 του πρώτου ημιχρόνου. Με τον Ολυμπιακό να προηγείται όμως στο άλλο ματς, οι Θεσσαλονικείς περιμένουν "δώρο" από την ΑΕΚ για να ανέβουν στη 2η θέση.
Δύο λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο
Ο Πέλκας βγήκε σε θέση τετ-α-τετ, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον Λαφόν
Γκολ ο Ολυμπιακός στο ματς με την ΑΕΚ, γεγονός που του δίνει τη δεύτερη θέση
Κεφαλιά του Κωνσταντέλια "έκοψε" την τελευταία στιγμή την μπάλα ο Μπράουν για τον Παναθηναϊκό
Ο Ζαρουρί έκανε ωραία ενέργεια από αριστερά, αλλά το σουτ του έστειλε την μπάλα άουτ
Σέντρα ακριβείας από τον Ζίβκοβιτς, με τον Μύθου να πλασάρει εξαιρετικά με τη μία στο δεύτερο δοκάρι, για το 0-2 του ΠΑΟΚ στην έδρα του Παναθηναϊκού
Από κόρνερ του Πέλκα, ο Οζντόεφ πήρε ανενόχλητος την κεφαλιά στην καρδιά της άμυνας του Παναθηναϊκού για το 1-0 στο ματς
Έχει πέσει ο ρυθμός μετά το πρώτο 20λεπτο του αγώνα
Ο Σφιντέρσκι πλάσαρε με τη σειρά του έξω από την περιοχή, στέλνοντας αυτή τη φορά άουτ την μπάλα για τον Παναθηναϊκό
Πλασέ του Κωνσταντέλια έξω από την περιοχή, η μπάλα άουτ
Ο Πέλκας δεν κατάφερε να βρει την μπάλα μετά από γέμισμα από το χώρο του κέντρου, χάνοντας την ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ
Ωραίο γύρισμα του Αντίνο, με τον Ταμπόρδα να πλασάρει όμως άουτ
Ο ΠΑΟΚ μοιάζει πιο επικίνδυνος στα πρώτα λεπτά και ο Λαφόν έκοψε την τελευταία στιγμή μια φάση με τον Μύθου
Όλα έτοιμα για να αρχίσει το ματς
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Γεωργιανός Κικασεϊσβίλι
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κοντούρης, Τσέριν, Αντίνο, Ζαρουρί, Ταμπόρδα, Σφιντέρσκι.
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Σάντσες, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Πέλκας, Μύθου.
Ο ΠΑΟΚ είναι στο -2 από τον Ολυμπιακό και έτσι, θέλει μόνο νίκη επί του Παναθηναϊκού, περιμένοντας "δώρο" από την ΑΕΚ στο άλλο ματς
Ο Παναθηναϊκός έχει μείνει οριστικά στην 4η θέση και το Conference League, αλλά ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να παλεύει με τον Ολυμπιακό για τη δεύτερη θέση και την έξοδο στο Champions League
