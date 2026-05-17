ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Ο Ροντινέι έκανε το 0-1 στο ντέρμπι των πλέι οφ της Super League

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να προηγηθεί της ΑΕΚ στο ντέρμπι για την 6η και τελευταία αγωνιστική των πλέι οφ της Super League, με τον Ροντινέι να σκοράρει λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου 45λεπτου.

Πιο συγκεκριμένα, στο 41′ μετά από ένα λάθος του Πινέδα σε φάση ανάπτυξης για την ΑΕΚ, ο Ποντένσε βρήκε γρήγορα στη δεξιά πλευρά τον Ροντινέι, ο οποίος με δυνατό διαγώνιο σουτ από τα όρια της περιοχής άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό, νικώντας τον Μπρινιόλι.

4ο γκολ του Βραζιλιάνου στα φετινά πλέι οφ της Super League!