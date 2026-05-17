Άρης – ΑΕΚ 90-81: Οι Θεσσαλονικείς ισοφάρισαν σε 1-1 τη σειρά των προημιτελικών της Greek Basketball League

Ο Άρης επικράτησε εντός έδρας της ΑΕΚ με 90-81 και έκανε το 1-1 στη μεταξύ τους σειρά για τα προημιτελικά της Greek Basketball League. Η πρόκριση στα ημιτελικά θα κριθεί σε τρίτο παιχνίδι στην έδρα της Ένωσης.

To Game 3 μεταξύ της ΑΕΚ και του Άρη θα διεξαχθεί την Δευτέρα 25 Μαΐου και ώρα 19:00. Ο λόγος που θα διεξαχθεί το παιχνίδι έπειτα από 8 μέρες είναι γιατί στη Sunel Arena θα λάβει χώρα το Adidas Next Generation Tournament της Euroleague τις ημέρες του Final Four της Euroleague.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο νικητής θα περάσει στα ημιτελικά και θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας τον Ολυμπιακό.

Κορυφαίος του Άρη ήταν ο Μπράις Τζόουνς με 23 πόντους, ενώ ο ο Αμίν Νουά πρόσθεσε 14 πόντους. Για την ΑΕΚ, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος έκανε σπουδαία εμφάνιση με 30 πόντους, ενώ ο Γκρεγκ Μπράουν είχε 17. Αμφότεροι δεν ήταν αρκετοί για να αποτρέψουν την ήττα.

Τα δεκάλεπτα: 25-23, 52-49, 71-68, 90-81.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΑΡΗΣ BETSSON (Μίλιτσιτς): Τζόουνς 28 (7/12 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 8/8 βολές, 3 ριμπάουντ, 9 ασίστ), Νουά 14 (3/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 12 ριμπάουντ), Χαρέλ 8 (1/2 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Άντζουσιτς 11 (1/2 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 6/7 βολές, 3 ριμπάουντ), Μήτρου-Λονγκ 7 (2/4 δίποντα), Τσαϊρέλης, Πουλιανίτης, Μποχωρίδης, Κουλμπόκα 12 (3/4 δίποντα, 3/3 βολές, 4 ριμπάουντ), Αντετοκούνμπο 3, Φόρεστερ 7 (2/7 δίποντα, 3/4 βολές, 3 ριμπάουντ)

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 8 (3/4 δίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σκορδίλης, Μπράουν 17 (7/8δίποντα, 3/9 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ) , Πετάρσκι, Φλιώνης 2, Μπάρτλεϊ 10 (1/7 δίποντα, 1/9 τρίποντα, 5/7 βολές, 6 ασίστ), Λεκάβιτσιους 8 (2/2 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 7 ασίστ), Χαραλαμπόπουλος 30 (5/9δίποντα, 5/7 τρίποντα, 5/6 βολές, 7 ριμπάουντ), Φίζελ 2 (2 ριμπάουντ), Νάναλι 4 (1/1 δίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ)

Τα ομαδικά στατιστικά του Άρη Betsson: 17/34 δίποντα, 9/22 τρίποντα, 29/34 βολές, 35 ριμπάουντ (23 αμυντικά – 12 επιθετικά), 14 ασίστ, 9 κλεψίματα, 13 λάθη, 27 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά της ΑΕΚ: 20/32 δίποντα, 7/23 τρίποντα, 20/29 βολές, 29 ριμπάουντ (19 αμυντικά – 10 επιθετικά), 26 ασίστ, 8 κλεψίματα, μπλοκ, 14 λάθη, 24 φάουλ.