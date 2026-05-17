Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Τα γκολ των Οζντόεφ και Μύθου για το 2-0 του ημιχρόνου υπέρ του «δικεφάλου του Βορρά»

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο για την τελευταία αγωνιστική των πλέι οφ της Super League, με τους Θεσσαλονικείς να βρίσκουν δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο.

Τα κενά στην άμυνα του Παναθηναϊκού ήταν μεγάλα και ο ΠΑΟΚ το εκμεταλλεύτηκε για να σκοράρει δις μέσα σε ένα πεντάλεπτο, με τους Οζντόεφ και Μύθου να δίνουν σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα τους.

Ο Οζντόεφ με κεφαλιά μετά από κόρνερ άνοιξε το σκορ στο 35′ για τους Θεσσαλονικείς, με τον Μύθου να διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του με όμορφο πλασέ με τη μία στο 35′. Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε έτσι κοντά στο διπλό στη Λεωφόρο.

Τα γκολ του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο νίκη στη Λεωφόρο για να ελπίζει για τη 2η θέση και την έξοδο στο Champions League.