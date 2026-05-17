Τούρκογλου για Ολυμπιακό: «Δεν νομίζω πως μπορεί να επιβληθεί μπασκετικά της Φενέρμπαχτσε»

Ο Χέντο Τούρκογλου σχολίασε τον επερχόμενο ημιτελικό του Final Four της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε, χρίζοντας φαβορί την τουρκική ομάδα.

Ο πρόεδρος της τουρκικής ομοσπονδίας δήλωσε ότι η Φενέρμπαχτσε έχει το προβάδισμα, καθώς θεωρεί ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να της επιβληθεί μπασκετικά.

Παράλληλα, ο Τούρκογλου τόνισε ότι το μοναδικό πλεονέκτημα που θα έχουν οι Πειραιώτες είναι ο κόσμος.

“Fenerbahçe Beko istikrarlı basketboluyla avantajlı”



Hidayet Türkoğlu: Olympiacos’ un Fenerbahçe Beko’ya karşı tek avantajlı olacağı nokta seyirci avantajı olacak. Basketbol anlamında üstünlük kuracağını zannetmiyorum. Fenerbahçe Beko’yu istikrarlı basketbolu sayesinde… pic.twitter.com/tP3cJrffnD — HT Spor (@HTSpor) May 17, 2026

«Ο κόσμος θα είναι το μοναδικό πλεονέκτημα του Ολυμπιακού. Δεν πιστεύω ότι θα επιβληθεί μπασκετικά. Για μένα, η Φενέρμπαχτσε έχει το πλεονέκτημα λόγω της συνέπειας που δείχνει στο παιχνίδι της», δήλωσε ο Τούρκογλου.