Τούρκογλου για Ολυμπιακό: «Δεν νομίζω πως μπορεί να επιβληθεί μπασκετικά της Φενέρμπαχτσε»

Ο πρόεδρος της τουρκικής ομοσπονδίας έδωσε το προβάδισμα στη Φενέρμπαχτσε
Ο Χέντο Τούρκογλου σχολίασε τον επερχόμενο ημιτελικό του Final Four της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε, χρίζοντας φαβορί την τουρκική ομάδα.

Ο πρόεδρος της τουρκικής ομοσπονδίας δήλωσε ότι η Φενέρμπαχτσε έχει το προβάδισμα, καθώς θεωρεί ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να της επιβληθεί μπασκετικά.

Παράλληλα, ο Τούρκογλου τόνισε ότι το μοναδικό πλεονέκτημα που θα έχουν οι Πειραιώτες είναι ο κόσμος.

«Ο κόσμος θα είναι το μοναδικό πλεονέκτημα του Ολυμπιακού. Δεν πιστεύω ότι θα επιβληθεί μπασκετικά. Για μένα, η Φενέρμπαχτσε έχει το πλεονέκτημα λόγω της συνέπειας που δείχνει στο παιχνίδι της», δήλωσε ο Τούρκογλου.

