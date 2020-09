Τι κι αν δεν τα πήγε καλά στα play off με τους Μιλγουόκι Μπακς. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν εκπληκτικός στη regular season του ΝΒΑ και εμφανίζεται να κερδίζει για δεύτερη σεζόν τον τίτλο του MVP του πρωταθλήματος. Έχει ήδη αναδειχθεί κορυφαίος αμυντικός.

Επιβεβαιώνει τα προγνωστικά! Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φαίνεται πως παίρνει για δεύτερη σερί σεζόν τον τίτλο του κορυφαίου παίκτης του ΝΒΑ.

Όπως «τιτίβισε» ο Άντριαν Βοναρόφσκι -που έχει το πιο έγκυρο ρεπορτάζ στο ΝΒΑ και δείχνει να ξέρει τα πάντα- ο Αντετοκούνμπο αναδείχθηκε MVP και για τη σεζόν 2019/20.

Θυμίζουμε ότι η σχετική ψηφοφορία για το βραβείο του MVP αφορούσε τις εμφανίσεις των παικτών μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος, λόγω του κορονοϊού, περίοδο που ο “Greek freak” ήταν ο κορυφαίος. Η μετριότατη εμφάνιση του στη “φούσκα” του NBA δεν “μέτρησε”, όπως και αποκλεισμός των Μπακς από τους Χιτ στα play offs.

Θυμίζουμε ότι ο Αντετοκούνμπο έχει το… παράσημο του κορυφαίου αμυντικού της λίγκας για τη σεζόν 2019/20, ενώ φυσικά συμπεριλήφθηκε και στην καλύτερη πρώτη πεντάδα του πρωταθλήματος.

Η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται να βγει σήμερα το βράδυ…

