Το Final-8 του Basketball Champions League ολοκληρώθηκε σήμερα καθώς Τενερίφη και Ντιζόν εξασφάλισαν τα δύο τελευταία εισιτήρια για την τελική φάση της διοργάνωσης, η οποία είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ αν όλα πάνε κατ’ευχήν με την πανδημία του κορονοϊού.

Η Τενερίφη -χωρίς τον Γιώργο Μπόγρη στην 12άδα της- επικράτησε της Οστάνδης με 62-54 και η Ντιζόν έκαμψε την αντίσταση της Νίζνι (75-67) στις αναμετρήσεις που εκκρεμούσαν από την φάση των “16” του Basketball champions League και έτσι θα δώσουν το “παρών” στο Final-8 της διοργάνωσης. Θυμίζουμε ότι η Τενερίφη έχει μπροστά της τον ισπανικό “εμφύλιο” με την Σαραγόσα, με τον νικητή του ζευγαριού να συναντά το νικητή του ΑΕΚ-Νίμπουρκ.

Τενερίφη – Οστάνδη 62-54

Ντιζόν – Νίζνι Νόβγκοροντ 75-67

Σαραγόσα – Τενερίφη

ΑΕΚ – Νίμπουργκ

Τουρκ – Ντιζόν

Χάποελ Ιερουσαλήμ – Μπούργος

The #Final8 field is now complete ✅



Who is winning it all 🏆?#BasketballCL pic.twitter.com/EylI9hH94Q