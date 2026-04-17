Έτσι θα συναντηθούν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στα playoffs της Euroleague, μόνο «αιώνιος» τελικός μπορεί να υπάρξει στο Final 4

Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε την πρωτιά στην κανονική διάρκεια της Euroleague μετά τη νίκη του επί της Αρμάνι Μιλάνο (85-76) και πλέον μένει να φανεί η θέση που θα τερματίσει ο Παναθηναϊκός, με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να υποδέχεται απόψε την Αναντολού Εφές (21:15 Novasports Prime, Newsit.gr).

Μέσα σε όλα τα “σενάρια” για τους πιθανούς αντιπάλους των δυο ομάδων, υπάρχουν και αυτά που θέτουν τον Ολυμπιακό αντιμέτωπο με τον Παναθηναϊκό στα playoffs.

Ο Παναθηναϊκός για να βρει μπροστά του τον Ολυμπιακό στα playoffs, θα πρέπει…

1) ο Παναθηναϊκός να τερματίσει έβδομος (αν νικήσει την Εφές στην Αθήνα και ταυτόχρονα η Ζαλγκίρις κερδίσει την Παρί στο Κάουνας), να χάσει το πρώτο ματς των play in (Τρίτη 21 Απριλίου 2026) απέναντι στον όγδοο στο T-Center και να κερδίσει τον δεύτερο αγώνα (Παρασκευή 24 Απριλίου 2026) -και πάλι στο T-Center- απέναντι στο νικητή του 9-10.

2) ο Παναθηναϊκός να βγει όγδοος στη regular season (αν χάσει από την Εφές στην Αθήνα και ταυτόχρονα χάσουν η Μονακό από την Χάποελ και η Μπαρτσελόνα από την Μπάγερν στις έδρες τους), να χάσει το πρώτο ματς των play in απέναντι στον έβδομο τη βαθμολογίας -εκτός έδρας- και να κερδίσει το δεύτερο ματς στο T-Center, απέναντι στο νικητή του 9-10.

3) ο Παναθηναϊκός να τερματίσει ένατος (αν χάσει από την Εφές στην Αθήνα και ταυτόχρονα είτε η Μονακό κερδίσει την Χάποελ, είτε η Μονακό χάσει από την Χάποελ και ταυτόχρονα η Μπαρτσελόνα κερδίσει την Μπάγερν) και εν συνεχεία να κερδίσει το πρώτο play in στο T-Center απέναντι στον δέκατο και το δεύτερο ματς -εκτός έδρας- απέναντι στον ηττημένο του 7-8.

Εάν Ολυμπιακός και Παναθηναικός δεν συναντηθούν στα playoffs, αλλά προκριθούν στο Final Four της Euroleague που θα γίνει στην Αθήνα, τότε οι “αιώνιοι” μπορούν να.. συναντηθούν μόνο στον τελικό του που θα γίνει στο T-Center. Εφόσον ο Ολυμπιακός περάσει στο Final 4, θα παίξει στον ημιτελικό με το νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στον τέταρτο και τον πέμπτο.