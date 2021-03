Champions League: Επίσημα στη Βουδαπέστη και το Μαντσεστερ Σίτι-Γκλάντμπαχ

Στη Βουδαπέστη θα διεξαχθεί οριστικά και το δεύτερο παιχνίδι της Μάντσεστερ Σίτι με την Γκλάντμπαχ για τους “16” του Champions League, εξαιτίας των μέτρων για τον κορονοϊό σε Γερμανία και Αγγλία.

Οι “Πολίτες” έχουν το προβάδισμα μετά τη νίκη με 2-0 στο πρώτο παιχνίδι, το οποίο πραγματοποιήθηκε επίσης στο γήπεδο “Πούσκας Αρένα”, για τον ίδιο λόγο.

Ο αγώνας της Σίτι με την Γκλάντμπαχ ήταν προγραμματισμένος για την Τρίτη (16/03) στο Έτιχαντ, αλλά δεν κατάφερε να εξασφαλίσει σχετική άδεια κι έτσι, η UEFA επέλεξε ξανά τη Βουδαπέστη για το ματς. Εκεί θα κριθεί δε απόψε (10/03, 22:00 LIVE από το Newsit.gr) και η πρόκριση ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Λειψία, στην έτερη αγγλο-γερμανική “μονομαχία”.

We’re heading 🔙 to Budapest in the #UCL!



