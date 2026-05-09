Η Βαλένθια θα «κάψει» το παιχνίδι με την Μπασκόνια ενόψει Παναθηναϊκού

Η Βαλένθια έχει θέσει ως απόλυτο στόχο την πρόκριση στο Final Four της Euroleague, γι’ αυτό και αφήνει σε δεύτερη… μοίρα το ισπανικό πρωτάθλημα.

Αν και πιέζεται για τη δεύτερη θέση, ακόμα και για την τετράδα, η Βαλένθια αποφάσισε να “κάψει” το ντέρμπι με τη Μπασκόνια για το ισπανικό πρωτάθλημα, το οποίο είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή (10/5 στις 20:00)

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ θα παραταχθεί με παίκτες της U22 και με ακόμη πιο νεαρούς αθλητές, ώστε να ξεκουράσει τους βασικούς της ενόψει του τελικού με τον Παναθηναϊκό το βράδυ της Τετάρτης (13/5 στις 22:00).

Ο Παναθηναϊκός, από την πλευρά του, δεν έχει ματς για τη Stoiximan GBL.