Αποτελέσματα πλέι οφ NBA: Ο ασύλληπτος Γουενμπανιάμα ισοπέδωσε τους Τίμπεργουλβς

Οι Σπερς κατάφεραν να πάρουν κατευθείαν πίσω το πλεονέκτημα έδρας στη σειρά με τους Τίμπεργουλβς, έχοντας και πάλι το προβάδισμα για πρόκριση στους τελικούς της Δύσης στο NBA.

Με τον Βίκτορ Γουενμπανιάμα να πραγματοποιεί ιστορική εμφάνιση, οι Σπερς πέρασαν από τη Μινεσότα, επικράτησαν των Τίμπεργουβλς με 115-108 και έκαναν το 2-1 στη σειρά.

Οι Τίμπεργουλβς, που συμμετείχαν στους τελικούς της Δυτικής Περιφέρειας τις προηγούμενες δύο σεζόν, θα φιλοξενήσουν τον 4ο αγώνα αυτής της σειράς best-of-seven την Κυριακή.

Ο Βίκτορ Γουενμπανιάμα ήταν εξαιρετικός με 39 πόντους, 15 ριμπάουντ και πέντε μπλοκ, ενώ έγινε ο μόλις τέταρτος παίκτης στα χρονικά του ΝΒΑ, ο οποίος έχει καταγράψει τουλάχιστον 35 πόντους, 15 ριμπάουντ και πέντε μπλοκ σ’ έναν αγώνα πλέι οφ, μαζί με τους Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ, Χακίμ Ολάζουον και Σακίλ Ο’Νιλ.

Ο 22χρονος Γάλλος γίγαντας κάνει το ντεμπούτο του στα πλέι οφ με μια ομάδα που δεν είχε προκριθεί στα πλέι οφ από το 2019.

Παράλληλα, ο Άντονι Έντουαρντς πέτυχε με 32 πόντους και πήρε 14 ριμπάουντ, αλλά η απόδοση του δεν ήταν αρκετή για τους Τίμπεργουβλς.

Στο μεταξύ, οι Νικς της Νέας Υόρκης νίκησαν τους Φιλαδέλφεια 76ερς με 108-94 και πλέον προηγούνται στον δεύτερο γύρο των πλέι οφ του NBA με 3-0, ενώ θέλουν ακόμη μία νίκη για να προκριθούν στους τελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας.

Οι Νικς θα έχουν την ευκαιρία να τα καταφέρουν την Κυριακή, στον 4ο αγώνα στην Φιλαδέλφεια και να εξασφαλίσουν μια θέση στους τελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας, όπου συμμετείχαν και πέρυσι.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Μπράνσον με 33 πόντους, 5 ριμπαόυντ και 9 ασίστ. Από τους ηττημένους, ξεχώρισε ο Εμπίντ με 18 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ.