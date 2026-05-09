Πλέι άουτ Super League: Τελικοί παραμονής σε Σέρρες και Λάρισα

Η δράση στα πλέι άουτ της Super League συνεχίζεται με τη διεξαγωγή της έβδομης αγωνιστικής. Αστέρας Τρίπολης, Πανσερραϊκός και ΑΕΛ δίνουν σκληρή μάχη για την παραμονή, ενώ έχει μπλέξει πλέον και ο Παναιτωλικός.

Με εξαίρεση ουσιαστικά τον Ατρόμητο που έχει σωθεί, καμία άλλη ομάδα δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής, με την Κηφισιά να έχει “αγκαλιάσει” την παραμονή.

Στο πρώτο, χρονικά παιχνίδι της ημέρας στα πλέι άουτ της Super League, ο Πανσερραϊκός υποδέχεται την Κηφισιά.

Τα «λιοντάρια» έσωσαν στις καθυστερήσεις το βαθμό κόντρα στην ΑΕΛ αλλά βρίσκονται πάνω από τη γραμμή του υποβιβασμού μόνο χάρη στην υπεροχή τους στην ισοβαθμία με τον Αστέρα Τρίπολης. Το ζήτημα για την ομάδα του Ζεράρ Σαραγόσα είναι να εκμεταλλευτούν την έδρα της, κάτι που δεν έχει κάνει ως τώρα. Το έργο των Σερραίων, μάλιστα, γίνεται ακόμη πιο δύσκολο με την Κηφισιά να παραμένει αήττητη εκτός έδρας.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έκανε… επίδειξη των ικανοτήτων της και στο Αγρίνιο, κερδίζοντας με 1-0 τον Παναιτωλικό. Το +6 είναι ένα μαξιλαράκι ασφαλείας για το σύλλογο των Βορείων Προαστίων, αλλά όχι για να… κοιμηθεί ήσυχος.

«Ο θάνατός σου, η ζωή μου»… Κάπως έτσι μπορεί να χαρακτηριστεί το ματς της ΑΕΛ με τον Αστέρα Τρίπολης στο «AEL FC Arena». Για τους «βυσσινί» άλλο αποτέλεσμα από τη νίκη δεν υπάρχει. Η ισοφάριση που δέχθηκε στις καθυστερήσεις στις Σέρρες η ομάδα του Τζιανλούκα Φέστα ήταν… μαχαιριά στην καρδιά. Το «αλογάκι» οφείλει να… καλπάσει για πρώτη φορά στο μίνι πρωτάθλημα εφόσον επιθυμεί να διατηρήσει ελπίδες παραμονής στη Super League. Βέβαια, οι Αρκάδες δε θα καθίσουν με σταυρωμένα τα χέρια.

Το επιβλητικό 4-2 επί του Ατρόμητου γέμισε με αυτοπεποίθηση τους παίκτες του Γιώργου Αντωνόπουλου που, όμως, εκτός έδρας δυσκολεύονται αρκετά. Το «Χ» σίγουρα δε θα… χαλάσει τον Αστέρα αλλά θα είναι, πιθανότατα, καταδικαστικό για τη Λάρισα.

Στο Περιστέρι, τέλος, ο άνετος αλλά και πληγωμένος Ατρόμητος φιλοξενεί τον παραπαίοντα Παναιτωλικό. Έπειτα από ένα σερί εξαιρετικών εμφανίσεων, η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ ηττήθηκε με 4-2 στην Τρίπολη. Όχι πως τίθεται θέμα παραμονής, αυτή είναι δεδομένη, ωστόσο ήταν η πρώτη ήττα στα Play Out και σίγουρα κάθισε… βαριά στους Περιστεριώτες.

Σαφώς πιο πικρή, πάντως, ήταν η ήττα που γνώρισε ο Παναιτωλικός από την Κηφισιά στο Αγρίνιο. Γιάννης Αναστασίου και ποδοσφαιριστές έγιναν αποδέκτες έντονων αποδοκιμασιών από τους φίλους του «Τίτορμου» που βλέπουν πια την ομάδα τους μόλις στο +3 από την επικίνδυνη ζώνη. Το θετικό αποτέλεσμα κρίνεται επιτακτική ανάγκη για τον Παναιτωλικό που πάντως έχει πάνω από μήνα να χαμογελάσει.

Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής των πλέι άουτ της Super League

Σάββατο 9 Μαΐου 2026

16:00 Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, Πανσερραϊκός – ΑΕ Κηφισιά

17:00 AEL FC Arena, ΑΕΛ – Αστέρας Τρίπολης

19:30 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Ατρόμητος – Παναιτωλικός

Η βαθμολογία των πλέι άουτ της Super League

9. Ατρόμητος 40

10. Κηφισιά 34

11. Παναιτωλικός 31

12. Πανσερραϊκός 28

13. Αστέρας Τρίπολης 28

14. ΑΕΛ Novibet 25