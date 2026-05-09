Σύζυγος Κέντρικ Ναν: «Οι διαιτητές ξέχασαν να βάλουν την πορτοκαλί εμφάνιση»

Έντονα είναι τα παράπονα των ανθρώπων του Παναθηναϊκού για τη διαιτησία στο τέταρτο παιχνίδι με τη Βαλένθια για τα πλέι οφ της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να υπερασπιστεί για δεύτερη σερί φορά την έδρα του, γνώρισε και πάλι την ήττα από την ανώτερη Βαλένθια και θα παίξει πλέον την πρόκριση του στο Final Four της Euroleague στην έδρα της ισπανικής ομάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πράσινοι δεν έδειξαν και πάλι καλό αγωνιστικό πρόσωπο, αλλά είχαν και αρκετά παράπονα από τη διαιτησία, η οποία έκανε ορισμένα σημαντικά λάθη σε βάρος του τριφυλλιού.

Θέση πήρε η σύζυγος του Κέντρικ Ναν, που με ανάρτησή της τόνισε χαρακτηριστικά: «Οι ρεφς ξέχασαν να βάλουν την πορτοκαλί εμφάνιση»

Ο Κέντρικ Ναν διαμαρτυρήθηκε πολλές φορές και στα τέσσερα παιχνίδια με τη Βαλένθια για φάουλ που του γίνονται αλλά δεν σφυρίζονται.