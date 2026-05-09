Αθλητικά

Σύζυγος Κέντρικ Ναν: «Οι διαιτητές ξέχασαν να βάλουν την πορτοκαλί εμφάνιση»

Το καρφί της Μπλεν Κίγια για τους διαιτητές του αγώνα Παναθηναϊκός - Βαλένθια
Ο Κέντρικ Ναν στο Παναθηναϊκός - Βαλένθια
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Έντονα είναι τα παράπονα των ανθρώπων του Παναθηναϊκού για τη διαιτησία στο τέταρτο παιχνίδι με τη Βαλένθια για τα πλέι οφ της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να υπερασπιστεί για δεύτερη σερί φορά την έδρα του, γνώρισε και πάλι την ήττα από την ανώτερη Βαλένθια και θα παίξει πλέον την πρόκριση του στο Final Four της Euroleague στην έδρα της ισπανικής ομάδας.

Οι πράσινοι δεν έδειξαν και πάλι καλό αγωνιστικό πρόσωπο, αλλά είχαν και αρκετά παράπονα από τη διαιτησία, η οποία έκανε ορισμένα σημαντικά λάθη σε βάρος του τριφυλλιού.

Θέση πήρε η σύζυγος του Κέντρικ Ναν, που με ανάρτησή της τόνισε χαρακτηριστικά: «Οι ρεφς ξέχασαν να βάλουν την πορτοκαλί εμφάνιση»

Ο Κέντρικ Ναν διαμαρτυρήθηκε πολλές φορές και στα τέσσερα παιχνίδια με τη Βαλένθια για φάουλ που του γίνονται αλλά δεν σφυρίζονται.

