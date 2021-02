Champions League: Επίσημα στη Βουδαπέστη το Λειψία – Λίβερπουλ (pic)

Στη Βουδαπέστη και το γήπεδο Puskas Arena θα διεξαχθεί οριστικά το παιχνίδι της Λειψίας με τη Λίβερπουλ για τη φάση των “16” του Champions League.

Η απαγόρευση όλων των πτήσεων από την Αγγλία προς τη Γερμανία λόγω κορονοϊού, έφερε στον… αέρα το παιχνίδι των δύο ομάδων για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Η λύση δόθηκε με μία ουδέτερη έδρα σε άλλη χώρα και η Λίβερπουλ ανακοίνωσε κι επίσημα ότι αυτή θα είναι η Puskas Arena στην Ουγγαρία.

Σημειώνεται ότι ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 16 Φεβρουαρίου, με τα μέτρα στη Γερμανία να έχουν ισχύ μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου, χωρίς την παραμικρή εξαίρεση, ούτε για το Champions League.

Our first-leg tie with @RBLeipzig_EN will be played at the Puskas Arena. #LFC | #UCL