Με Ολυμπιακός – Μονακό, Βαλένθια – Παναθηναϊκός και Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου οι αθλητικές μεταδόσεις της μέρας

Τα δύο μεγάλα ματς στην πρεμιέρα των πλέι οφ της Euroleague, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τη Μονακό και τον Παναθηναϊκό να φιλοξενείται από τη Βαλένθια, ξεχωρίζουν από το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα της Τρίτης 28 Απριλίου 2026. Σπουδαίο ματς όμως και για τα ημιτελικά του ποδοσφαιρικού Champions League, με την πρωταθλήτρια Παρί Σεν Ζερμέν να αντιμετωπίζει την Μπάγερν Μονάχου.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Μαδρίτη (Κυρίως Ταμπλό)

14:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Μαδρίτη, Προημιτελικοί

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD Τσιτσιπάς-Ρουντ ATP Masters 1000 2026 Μαδρίτη (Κυρίως Ταμπλό)

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Μαδρίτη (Κυρίως Ταμπλό)

20:30 Novasports Start Μπουργκ – Μπεσίκτας Eurocup

20:45 Novasports 5HD Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague Playoffs

21:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Μαδρίτη, Προημιτελικοί

21:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Χιλάλ – Ντάμακ Roshn Saudi League

21:00 Novasports 4HD Ολυμπιακός – Μονακό Euroleague

21:45 Novasports Prime Βαλένθια – Παναθηναϊκός Euroleague Playoffs

21:45 COSMOTE SPORT 7 HD Σαουθάμπτον – Ίπσουιτς EFL Championship

22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου UEFA Champions League