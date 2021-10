Βραδιά Champions League απόψε και το θέαμα είναι ως συνήθως… συναρπαστικό (σ.σ. δείτε εδώ την LIVE κάλυψη των μεγάλων παιχνιδιών από την συντακτική ομάδα του newsit.gr).

Σε ένα από τα ματς που γίνονται στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Champions League, η Παρί Σεν Ζερμέν υποδέχεται την Λειψία με την ομάδα του Λίο Μέσι να ανοίγει το σκορ με τον Εμπαπέ στο 10′ και την Λειψία να ισοφαρίζει με τον Ανχελίνο στο 28′, με το 1-1 να είναι και το σκορ του ημιχρόνου.

Αυτό που αποτέλεσε το… highlight ωστόσο, έγινε εκτός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου και συγκεκριμένα στις εξέδρες, όπου ένας πιτσιρικάς κρατούσε το πλακάτ της χρονιάς ίσως.

Λιτά και… ξεκάθαρα το μήνυμά του αναφέρει: «Λίο, δώσε μου τη μπλούζα σου και σου δίνω τη μαμά μου»!

Όλα αυτά την ώρα που μια γυναίκα που -λογικά- είναι η μαμά του παιδιού, στέκεται… ακριβώς δίπλα!

This lad really, really wants Lionel Messi’s shirt… #PSGRBL // #UCL pic.twitter.com/U7p2yw5uUs

This kid's putting everything on the line to get Messi's shirt 😂 pic.twitter.com/lEcpu1d5fp