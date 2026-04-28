Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου 5-4: Επικό ματς στα ημιτελικά του Champions League και προβάδισμα πρόκρισης στους Γάλλους

Σχεδόν κάθε επίθεση “μύριζε” γκολ στο Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου. Αυτή η ματσάρα μας κράτησε καθηλωμένους και έδωσε συνολικά 9 γκολ, με τους γηπεδούχους να επικρατούν με 5-4 και τους Βαυαρούς να δείχνουν ικανοί να πάρουν την πρόκριση για τον τελικό του Champions League μέσα στην έδρα τους. Την ερχόμενη Τετάρτη (06.05.2026) η ρεβάνς στη Γερμανία.

Τα εννέα γκολ που μπήκαν στο Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου έγραψαν ιστορία, αφού ο αποψινός (28.04.2026) ημιτελικός του Champions League έγινε αυτός με τα περισσότερα γκολ στην ιστορία της διοργάνωσης! Από ένα δοκάρι είχε κάθε ομάδα.

Η Παρί Σεν Ζερμέν έδειξε διάθεση να μπει επιθετικά στο ματς, αλλά η Μπάγερν Μονάχου πίεσε αποτελεσματικά σε όλες τις γραμμές, δεν δέχθηκε φάση, ενώ πλησίασε τα καρέ του Σαράνοφ με κάποιες ατομικές προσπάθειες του Ολίσε. Οι δυο ομάδες είχαν αρκετά καλή κυκλοφορία μπάκας, όμως και αμυντική λειτουργία.

Οι Βαυαροί ήταν προσεκτικοί στις κινήσεις τους και σε μια τους αντεπίθεση κέρδισαν πέναλτι (16′), σε ανατροπή του Λουίς Ντίας από τον Πάτσο. Ο Χάρι Κέιν ανέλαβε την εκτέλεσή του και έκανε το 0-1 για την Μπάγερν Μονάχου. Πέντε λεπτά μετά, οι Βαυαροί άγγιξαν το 0-2. O Άγγλος φορ έπαιξε κάθετα στην πλάτη της άμυνας της Παρί Σεν Ζερμέν για τον Ολίσε, ο οποίος πλάσαρε με το αριστερό, αλλά ο Σαφόνοφ απέκρουσε.

Η Παρί Σεν Ζερμέν δεν άργησε να βγάλει αντίδραση. Στο 23′ είδε τον Ντεμπελέ να έχει κάκιστο πλασέ από θέση τετ-α-τετ κόντρα στον Νόιερ και δυο λεπτά μετά έφτασε στην ισοφάριση. Από κάθετη που δέχθηκε, ο Κβαρατσχέλια πάτησε περιοχή από αριστερά, έφερε την μπάλα στο δεξί και με μαγικό πλασέ έκανε το 1-1.

Το ματς κράτησε ένα “τρελό” ρυθμό. Στο 32′ ο Ολίσε πέρασε τον Μέντες, πάτησε περιοχή, πέρασε και τον Μαρκίνιος εξωτερικά και από τη γραμμή του άουτ έκανε το γύρισμα, η μπάλα κόντραρε στον Ζοάο Νέβες και χτύπησε στο δοκάρι της Παρί Σεν Ζερμέν. Στην αντεπίθεση ο Ντουέ έκανε φοβερή ενέργεια και σούταρε μέσα από την περιοχή, κερδίζοντας το κόρνερ. Από την εκτέλεση του στο 33′ ο Ζοάο Νέβες πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι και με γυριστή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Μπάγερν Μονάχου για το 2-1.

Το πρώτο ημίχρονο είχε άλλα δυο γκολ να δώσει, με την Μπαγερν Μονάχου να φέρνει το ματς στα ίσα στο 42′. Ο εκπληκτικός Ολίσε μπήκε στην περιοχή κεντρικά και εκτέλεσε δυνατά σχεδόν από το σημείο του πέναλτι με το αριστερό, τινάζοντας τα δίχτυα του Σαφόνοφ για το 2-2. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων όμως, ο Ντεμπελέ έβγαλε σέντρα, η μπάλα βρήκε το χέρι του Ντέιβις και το VAR κάλεσε τον διαιτητή να δει τη φάση. Ο Σέρερ έδωσε πέναλτι, ο Ντεμπελέ ανέλαβε την εκτέλεση και έκανε το 3-2 στη λήξη του πρώτου μέρους.

Το… πάρτι της Παρί Σεν Ζερμέν συνεχίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 56′ ο Χακίμι έκανε το γύρισμα από δεξιά, η μπάλα πέρασε από όλους, έφτασε στο δεύτερο δοκάρι έπειτα από προσποίηση του Ντεμπελέ και εκεί ήρθε με φόρα ο Κβαρατσκέλια για να κάνει το 4-2. Μια φάση που ξεκίνησε από τρομερή μπαλιά στον χώρο του Βιτίνια στον Μαροκινό δεξιό μπακ. Δυο λεπτά μετά, οι γηπεδούχοι βγήκαν στην κόντρα, ο Ντουέ βρήκε τον Ντεμπελέ στα αριστερά, εκείνος σούταρε με το δεξί και η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα του εμβρόντητου Νόιερ, που το “έφαγε” το 5 γκολ όρθιος!

Η Μπάγερν Μονάχου έδειξε… σφυγμό στο 65′ μειώνοντας σε 5-3. Ο Κίμιχ εκτέλεσε το φάουλ από αριστερά, ο Ουπαμεκανό έκανε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Τρία λεπτά μετά, ο Χάρι Κέιν έβγαλε την μπαλιά για τον Λουίς Ντίας, που απέφυγε τον προσωπικό του αντίπαλο και σκόραρε. Το 5-4 ακυρώθηκε αρχικά για οφσάιντ, αλλά το VAR του έδωσε έγκριση!

Στο 87′ η Παρί Σεν Ζερμέν έχασε μεγάλη ευκαιρία να βάλει σε πιο γερές βάσεις τη νίκη της -αλλά και το προβάδισμα πρόκρισης- επί της Μπάγερν Μονάχου. Ο Βιτίνια βρήκε κάθετα τον Μαγιουλού, εκείνος έκανε το σουτ από αριστερά και η μπάλα τράνταξε το δοκάρι του Νόιερ. Στην τελευταία φάση του αγώνα (90+4′) ο Κίμιχ έπιασε ψηλοκρεμαστή κεφαλιά, αλλά η μπάλα απομακρύνθηκε από τον Μαρκίνιος πριν περάσει τη γραμμή.

Οι συνθέσεις του αγώνα:

ΠΑΡΙ: Σαφόνοβ, Πάτσο, Χακίμι, Μαρκίνιος, Νούνο Μέντες (84’ Μαγιουλού), Βιτίνια, Ζοάο Νέβες, Ζαΐρ Εμερί (64’ Φαμπιάν Ρουίθ), Κβαρατσχέλια (84’ Μαγιουλού), Ντεμπελέ, Ντουέ (70’ Μπαρκολά)

ΜΠΑΓΕΡΝ: Νόιερ, Ουπαμεκανό, Τα, Κίμιχ, Στάνισιτς, Ντέιβις (46’ Λάιμερ), Πάβλοβιτς (90+3′ Τζάκσον), Λουίζ Ντίαζ, Ολίσε, Μουσιάλα (79’ Γκορέτσκα), Κέιν