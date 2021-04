«Κλείδωσαν» οι πόλεις που θα φιλοξενήσουν τα ματς του Euro 2020. Έμειναν εκτός Μπιλμπάο και Δουβλίνο.

Η εκτελεστική επιτροπή της UEFA συνεδρίασε την Παρασκευή (23.04.2021) μέσω τηλεδιάσκεψης και άφησε… εκτός των πόλεων που θα φιλοξενήσουν αγώνες του τουρνουά, Δουβλίνο και Μπιλμπάο.

Οι αγώνες στο Μόναχο επιβεβαιώθηκαν με τουλάχιστον 14.500 θεατές, η Σεβίλλη αντικαθιστά τους αγώνες στο Μπιλμπάο, ενώ τα παιχνίδια του Δουβλίνου μεταφέρθηκαν στην Αγία Πετρούπολη και το Λονδίνο.

Οι τέσσερις αγώνες που είχαν αρχικά προγραμματιστεί να διεξαχθούν στο Μπιλμπάο, θα μετακινηθούν στο στάδιο «Καρτούχα» της Σεβίλλης. Η περιοχή της Ανδαλουσίας επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να επιτρέψει την είσοδο στους θεατές στο 30% της χωρητικότητας του σταδίου για τους τρεις αγώνες του 5ου ομίλου και έναν αγώνα της φάσης των «16».

Οι τρεις αγώνες του 5ου ομίλου που είχαν αρχικά προγραμματιστεί για το Δουβλίνο, θα ανακατανεμηθούν στο στάδιο της Αγίας Πετρούπολης, το οποίο ήδη φιλοξενεί τρεις αγώνες του 2ου ομίλου και ένα προημιτελικό.

Ο αγώνας της φάσης των «16» που είχε αρχικά προγραμματιστεί στο Δουβλίνο, θα μετακινηθεί στο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου.

Όλα τα εισιτήρια για τους αγώνες στο Μπιλμπάο και στο Δουβλίνο θα ακυρωθούν. Όλοι οι αγοραστές εισιτηρίων που επηρεάζονται θα λάβουν πίσω τα χρήματά τους, ενώ θα έχουν προτεραιότητα για μελλοντικές αγορές.

