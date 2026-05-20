Νέα επίθεση Στέφανου Τσιτσιπά στον πατέρα του: «Πού είναι γ@μω το σπίτι σου;»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχασε για ακόμα μία φορά την ψυχραιμία του κατά τη διάρκεια αγώνα του στη Γενεύη, ξεσπώντας στον προπονητή και πατέρα του, Απόστολο.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε με 2-0 σετ (7-6, 7-6) από τον Λέρνερ Τίεν στο τουρνουά της Γενεύης, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί πρόωρα για ακόμα μία φορά τη φετινή σεζόν.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι κάμερες «έπιασαν» τον Έλληνα πρωταθλητή να φωνάζει προς τον Απόστολο Τσιτσιπά, λέγοντάς του: «θα μου κάνεις μια χάρη σε παρακαλώ, δεν θα μου δείχνεις από την άλλη μεριά», αναφερόμενος στις οδηγίες που του έδινε.

Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος, ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν έβρισκε κάτι στον πάγκο του, με αποτέλεσμα να γυρίσει προς τον πατέρα του και να τον ρωτήσει που το έχει βάλει, λέγοντας: «Πού είναι γ@μω το σπίτι σου;», με τον Απόστολο Τσιτσιπά να φαίνεται να του απαντάει πως το έχει στο ψυγείο.