Η UEFA ανακοίνωσε πως δεν τίθεται κανένα ζήτημα τιμωρίας του τερματοφύλακα της εθνικής Γερμανίας, Μάνουελ Νόιερ, επειδή φορούσε περιβραχιόνιο στα χρώματα του ουράνιου τόξου -αντιπροσωπευτικό της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας παγκοσμίως- στα ματς με Γαλλία και Πορτογαλία για το Euro 2020.

Ουδέν θέμα και καμία τιμωρία από την UEFA κατά της γερμανικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου (DFB) και του Μάνουελ Νόιερ. Ο τερματοφύλακας και αρχηγός της Εθνικής Γερμανίας έφερε στο μπράτσο περιβραχιόνιο με τα χρώματα του ουράνιου τόξου, στους αγώνες εναντίον της Γαλλίας και της Πορτογαλίας, θέλοντας να υποστηρίξει τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ και προκαλώντας την οργή ακροδεξιών κομμάτων της Γερμανίας και αναγκάζοντας την UEFA να διεξάγει έρευνα για το θέμα

Η UEFA έκανε γνωστό ότι εξέτασε το θέμα προκειμένου να διαπιστώσει αν υπήρχε προώθηση μηνύματος που αντίκειται στους κανονισμούς της κι εξήγησε πως κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Νόιερ «προωθεί έναν καλό σκοπό».

“The armband has been assessed as a team symbol for diversity and thus for a ‘good cause.’”



UEFA won’t be continuing an investigation into Manuel Neuer’s rainbow armband, worn during Pride month