Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι 3-3: Οι «πολίτες» επέστρεψαν από την «κόλαση», όμως το πρωτάθλημα είναι στα χέρια της Άρσεναλ

Η Έβερτον λίγο έλειψε να σοκάρει ολοκληρωτικά την Μάντσεστερ Σίτι εντός έδρας, όμως ο Ντοκού με γκολάρα στο 96′ έκανε το 3-3 και χάρισε έναν βαθμό στους «πολίτες», που έμειναν πίσω στη μάχη της κατάκτησης της Premier League.

Η Μάντσεστερ Σίτι άνοιξε το σκορ στο 43′ με τρομερό γκολ του Ντοκού και έβαλε πλώρη για μία υπερπολύτιμη νίκη, όμως η Έβερτον κατάφερε να κάνει επική ανατροπή. Ο Μπάρι ισοφάρισε στο 68′ και ο Ο’ Μπράιαν ολοκλήρωσε την ανατροπή, μετά από ασίστ του Γκάρνερ.

Ο Μπάρι, που αντικατέστησε τον Μπέτο στο 64′ πέτυχε και δεύτερο γκολ στο ματς στο 81′ για να «παγώσει» τον Γκουαρντιόλα στον πάγκο της Σίτι. Ο Χάαλαντ μείωσε άμεσα σε 3-2 με ωραίο σκάψιμο και ο Ντοκού έβαλε και δεύτερο πανέμορφο τέρμα στο ματς για να κάνει το 3-3 και να χαρίσει έναν βαθμό στην ομάδα του, η οποία θα πρέπει να περιμένει στραβοπάτημα της Άρσεναλ για να κατακτήσει το πρωτάθλημα.

Η Μάντσεστερ Σίτι είναι στη δεύτερη θέση της Premier League με 71 βαθμούς με την Άρσεναλ να έχει 76, με ένα παιχνίδι περισσότερο, με τρεις αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε. Από την άλλη μεριά, η Έβερτον ανέβηκε στους 48 βαθμούς και συνεχίζει να βρίσκεται στη διεκδίκηση ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου.

ΕΒΕΡΤΟΝ: Πίκφορντ, Κιν, Ταρκόφσκι, Μικολένκο, Ο’Μπράιεν, Ιροεγκμπουνάμ, Γκάρνερ, Ρολ (90’+2′ Πάτερσον), Εντιαγιέ, Ντιούσμπερι-Χολ (90’+2′ Αλκαράς), Μπέτο (64′ Μπάρι).

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ: Ντοναρούμα, Γκέχι, Κουσάνοβ, Νούνες, Ο’Ράιλι, Γκονζάλες (75′ Κόβατσιτς), Σίλβα (87′ Μαρμούς), Τσερκί, Ντοκού, Σεμένιο (75′ Φόντεν), Χάαλαντ.

Το πρόγραμμα της Άρσεναλ:

10/05 Γουέστ Χαμ, εκτός

17/05 Μπέρνλι, εντός

24/05 Κρίσταλ Πάλας, εκτός

Το πρόγραμμα της Μάντσεστερ Σίτι:

09/05 Μπρέντφορντ, εντός

13/05 Κρίσταλ Πάλας, εντός

19/05 Μπόρνμουθ, εκτός

24/05 Άστον Βίλα, εντός

Τα κριτήρια στην Premier League σε περίπτωση ισοβαθμίας:

Συνολική διαφορά τερμάτων

Καλύτερη επίθεση

Πόντοι στα μεταξύ τους παιχνίδια

Εκτός έδρας γκολ στα μεταξύ τους παιχνίδια Playoff