Η διαδικτυακή ψηφοφορία που διοργάνωσε η FIBA, για τους καλύτερους παίκτες που έχουν αγωνιστεί στο Eurobasket ιστορικά, ολοκληρώθηκε με τους Δημήτρης Διαμαντίδη και Βασίλη Σπανούλη να συμπεριλαμβάνονται στην καλύτερη πεντάδα των τελευταίων 20 ετών.

Ο Βασίλης Σπανούλης και ο Δημήτρης Διαμαντίδης έχουν γράψει τις δικές τους, ξεχωριστές και “χρυσές” σελίδες στο ευρωπαϊκός -και όχι μόνο- μπάσκετ, με τελευταία τιμητική διάκριση που κερδίζουν να είναι αυτή της συμπερίληψης -από τους φιλάθλους- στην καλύτερη ομάδα της 20ετίας, όσον αφορά τη διοργάνωση του Eurobasket.

Την πεντάδα, μαζί με τους δύο Έλληνες, συμπληρώνουν οι Πάου Γκασόλ, Ντιρκ Νοβίτζκι και Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

🗣️ The fans have had their say!



Do you agree with the 𝒖𝒍𝒕𝒊𝒎𝒂𝒕𝒆 Dream Team of #EuroBasket 2000-2020? 👇



🇱🇹 PG Sarunas Jasikevicius

🇬🇷 SG Vassilis Spanoulis

🇬🇷 SF Dimitris Diamantidis

🇩🇪 PF Dirk Nowitzki

🇪🇸 C Pau Gasol pic.twitter.com/PYXroloEsc