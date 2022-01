Ο κορονοϊός συνεχίζει να “σαρώνει” τις ομάδες και στη Euroleague, με μία σειρά από αγώνες να έχουν ήδη αναβληθεί, μεταξύ των οποίων και τα τελευταία ματς των δύο ελληνικών ομάδων.

Στην ίδια “μοίρα” με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό βρίσκεται όμως και η περσινή πρωταθλήτρια Αναντολού Εφές, αφού όπως ανακοίνωσε κι επίσημα, εφτά παίκτες της έχουν βρεθεί θετικοί στον ιό.

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι θα αναβληθεί η αναμέτρηση με την Μπάγερν Μονάχου για τη 19η αγωνιστική της Euroleague, η οποία και ήταν προγραμματισμένη για τις 7 Ιανουαρίου.

Anadolu Efes Sports Club informs that seven players and one staff member of our Senior Team were tested positive for Covid-19.



The isolation and treatment processes were initiated immediately. We wish speedy recovery for them.