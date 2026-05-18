Η αποκάλυψη του Ηλιόπουλου για Νίκολιτς στα μπουζούκια: «Είχα 5 επιλογές, ο μόνος που μου έκανε κλικ είναι ο Μάρκο»

Μάριος Ηλιόπουλος και Μάρκο Νίκολιτς ήταν από τα κεντρικά πρόσωπα, στο γλέντι που έκανε η ΑΕΚ στα μπουζούκια, λίγες ώρες μετά τη συγκλονιστική φιέστα μέσα στην Allwyn Arena.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος τραγούδησε και χόρεψε δίπλα στον Κωνσταντίνο Αργυρό, ενώ ο Μάρκο Νίκολιτς τραγούδησε συνθήματα της ΑΕΚ και αποθεώθηκε από όσους βρέθηκαν στο νυχτερινό κέντρο που η Ένωση επέλεξε να συνεχίσει να γιορτάζει την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η βραδιά είχε και αποκαλύψεις, με τον διοικητικό ηγέτη της ΑΕΚ να μιλά δημόσια για την επιλογή του Μάρκο Νίκολιτς στην τεχνική ηγεσία, τονίζοντας πως από πέντε υποψήφιους ήταν ο μοναδικός που του “έκανε κλικ” στην καθοριστική τους συνάντηση.

“Είχα πέντε επιλογές. Τούς είδα όλους σε video” είπε αρχικά ο Μάριος Ηλιόπουλος και πρόσθεσε: “Ο μόνος που μου έκανε κλικ είναι ο Μάρκο. Ετσι από τους πέντε είπα μόνο αυτόν θέλω να δω, κανένα άλλο. Πήγα στο Βελιγράδι κι έκατσα μαζί του 5.5 ώρες.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος αποκάλυψε πως έγινε το deal με τον Μάρκο Νίκολιτς. pic.twitter.com/faG7Hsu8a3 — SPORT24 (@sport24) May 18, 2026

Εκεί είπαμε αυτά που είπαμε και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Ενα μεγάλο χειροκρότημα για τον Μάρκο” ανέφερε ο Μάριος Ηλιόπουλος.