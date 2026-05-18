Η αποκάλυψη του Ηλιόπουλου για Νίκολιτς στα μπουζούκια: «Είχα 5 επιλογές, ο μόνος που μου έκανε κλικ είναι ο Μάρκο»

Η δήλωση που έκανε ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ, πάνω στην πίστα, για τον Σέρβο τεχνικό της ΑΕΚ
Μάριος Ηλιόπουλος και Μάρκο Νίκολιτς ήταν από τα κεντρικά πρόσωπα, στο γλέντι που έκανε η ΑΕΚ στα μπουζούκια, λίγες ώρες μετά τη συγκλονιστική φιέστα μέσα στην Allwyn Arena.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος τραγούδησε και χόρεψε δίπλα στον Κωνσταντίνο Αργυρό, ενώ ο Μάρκο Νίκολιτς τραγούδησε συνθήματα της ΑΕΚ και αποθεώθηκε από όσους βρέθηκαν στο νυχτερινό κέντρο που η Ένωση επέλεξε να συνεχίσει να γιορτάζει την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της.

Η βραδιά είχε και αποκαλύψεις, με τον διοικητικό ηγέτη της ΑΕΚ να μιλά δημόσια για την επιλογή του Μάρκο Νίκολιτς στην τεχνική ηγεσία, τονίζοντας πως από πέντε υποψήφιους ήταν ο μοναδικός που του “έκανε κλικ” στην καθοριστική τους συνάντηση.

“Είχα πέντε επιλογές. Τούς είδα όλους σε video” είπε αρχικά ο Μάριος Ηλιόπουλος και πρόσθεσε: “Ο μόνος που μου έκανε κλικ είναι ο Μάρκο. Ετσι από τους πέντε είπα μόνο αυτόν θέλω να δω, κανένα άλλο. Πήγα στο Βελιγράδι κι έκατσα μαζί του 5.5 ώρες.

Εκεί είπαμε αυτά που είπαμε και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Ενα μεγάλο χειροκρότημα για τον Μάρκο” ανέφερε ο Μάριος Ηλιόπουλος.

