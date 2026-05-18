ΑΕΚ: Γλέντι τίτλου στα μπουζούκια με ντουέτο Ηλιόπουλου – Αργυρού, ζεϊμπέκικο του ηγέτη της Ένωσης και τραγούδι από Νίκολιτς

Η ΑΕΚ σήκωσε στη Νέα Φιλαδέλφεια το 14ο τρόπαιο πρωταθλητή στην ιστορία της και το πανηγύρισε με μια φαντασμαγορική φιέστα. Η βραδιά όμως δεν τελείωσε εκεί για τους Ενωσίτες. Ο Μάρκο Νίκολιτς και οι παίκτες του το γιόρτασαν σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, με πρωταγωνιστή -ασφαλώς- τον Μάριο Ηλιόπουλο.

Η ΑΕΚ γιόρτασε με τη ψυχή της την κατάκτηση του πρωταθλήματος, με τα τραγούδια του Κωνσταντίνου Αργυρού, του Χρήστου Μενιδιάτη και της Ζόσεφιν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανοίγοντας το πρόγραμμά του, ο Κωνσταντίνος Αργυρός έστειλε μήνυμα προς τον Μάριο Ηλιόπουλο. Κρατώντας ένα κασκόλ της ΑΕΚ, με το μότο που έχει καθιερώσει ο ιδιοκτήτης της Ένωσης, “υπομονή, επιμονή, πίστη, πάθος”, ζήτησε από τους θαμώνες να σηκώσουν τα χέρια και να αποθεώσουν τον διοικητικό ηγέτη της κιτρινόμαυρης, αλλά και την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.

Σε ένα από αυτά, το δημοφιλές ζεϊμπέκικο “Αθήνα μου” του Κωνσταντίνου Αργυρού, ο Μάριος Ηλιόπουλος ανέβηκε στην πίστα για να χορέψει ένα ζεϊμπέκικο, πριν πάρει το μικρόφωνο για να τραγουδήσει μαζί με τον αγαπημένους καλλιτέχνες. Μάλιστα, ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ είχε από ένα κασκόλ για κάθε ερμηνευτή, για να τους το περάσει στο λαιμό.

Μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ο Μάριος Ηλιόπουλος τραγούδησε το “Αθήνα μου”, ενώ στη συνέχεια, παρά τη βραχνιασμένη φωνή του από τους πανηγυρισμούς, ερμήνευσε τον τραγούδι του Στέλιου Καζαντζίδη, “Βραδιάζει”, γνωρίζοντας την αποθέωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακολούθησαν κι άλλα τραγούδια. Από το “Ανεπανάληπτος” του Τόλη Βοσκόπουλου στο “Ωραιότερο πλάσμα του κόσμου” του Λευτέρη Πανταζή.

Το ζεϊμπέκικο του Μάριου Ηλιόπουλου υπό τους ήχους του “Αθήνα μου” από τον Κωνσταντίνο Αργυρό!



: Θωμάς Τζουβάρας pic.twitter.com/TCZX5anFMZ — SPORT24 (@sport24) May 18, 2026

Το κιτρινόμαυρο γλέντι έχει φουντώσει για τα καλά!



Ο Μάριος Ηλιόπουλος και η ΑΕΚ γιορτάζουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος στα μπουζούκια, με τον ιδιοκτήτη της Ένωσης να τραγουδά το “Βραδιάζει” pic.twitter.com/DEgllU6x5C — SPORT24 (@sport24) May 18, 2026

Μία από τις πιο “δυνατές” στιγμές της βραδιάς, ήταν ασφαλώς όταν ανέβηκε στην πίστα ο Μάρκο Νίκολιτς. Αγκαλιά με τον Μάριο Ηλιόπουλο, ο Σέρβος προπονητής άρχισε να τραγουδά “ΑΕΚ ολέ” για την Ένωση, ξεσηκώνοντας τους πάντες.

O Μάρκο Νίκολιτς έπιασε το μικρόφωνο και φώναξε ρυθμικά “ΑΕΚ Ολέ” pic.twitter.com/Q4Li4enEvC — SPORT24 (@sport24) May 18, 2026

Η βραδιά είχε και αποκαλύψεις, με τον Ηλιόπουλο να μιλά δημόσια για την επιλογή του Μάρκο Νίκολιτς στην τεχνική ηγεσία, τονίζοντας πως από πέντε υποψήφιους ήταν ο μοναδικός που του “έκανε κλικ”.

“Από τους πέντε, είπα πως μόνο αυτόν θέλω να δω, κανέναν άλλον. Και πήγα στο Βελιγράδι και μίλησα μαζί του 5,5 ώρες. Κι εκεί είπαμε αυτά που είπαμε και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Ένα μεγάλο χειροκρότημα για τον Μάρκο” ανέφερε από πίστας.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος αποκάλυψε πως έγινε το deal με τον Μάρκο Νίκολιτς. pic.twitter.com/faG7Hsu8a3 — SPORT24 (@sport24) May 18, 2026

Από τη σκηνή δεν έλειψε ούτε ο Σέρβος τεχνικός, ο οποίος παρασύρθηκε από το κλίμα και τραγούδησε ρυθμικά το σύνθημα «ΑΕΚ ολέ», με τον κόσμο να συμμετέχει δημιουργώντας μια εκρηκτική ατμόσφαιρα.

Ξεχωριστή στιγμή, η παρουσία του Λάζαρου Ρότα πάνω στην πίστα με το τρόπαιο στα χέρια. Μάλιστα, ο Έλληνας μπακ έκανε για λίγοι σιγόντο στον Αργυρό, κερδίζοντας το χειροκρότημα.

Το γλέντι απογειώθηκε όταν οι παίκτες της ΑΕΚ πήραν θέση στην πίστα, χορεύοντας και τραγουδώντας σε ρυθμούς “Freed From Desire”, με την κούπα να βρίσκεται διαρκώς στο επίκεντρο.

Παίκτες στην πίστα χορεύουν και τραγουδούν το ” Freed From Desire”



: Θωμάς Τζουβάρας pic.twitter.com/odi6UzPpsO — SPORT24 (@sport24) May 18, 2026

Μια βραδιά γεμάτη τραγούδι, συνθήματα και αποθέωση από τον κόσμο της ΑΕΚ.